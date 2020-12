Firmenspende macht Kinder „mobil“

Harpstedt – Mal selbst am Lenkrad eines mit Muskelkraft zu betreibenden „Mini-Autos“ aus der Schmiede eines bekannten bayerischen Herstellers sitzen und die Hupe betätigen – dieser Wunsch geht nun für viele Jungen und Mädchen in Erfüllung: Mit einer Sachspende im Wert von knapp 1 000 Euro macht die Müller Aluminium-Handels GmbH die Steppkes aus sämtlichen kommunalen Kindertagesstätten in Beckeln, Colnrade, Dünsen, Kirchseelte, Groß Ippener und Harpstedt sozusagen „mobil“: Gleich zehn „Kiddy-Racer“, hochwertige Bobby-Cars, hat der im Harpstedter Gewerbegebiet „Amtsacker“ ansässige Familienbetrieb der Samtgemeinde Harpstedt für deren Kitas gespendet.

Ein herzliches Dankeschön für die schnittigen „Minikarossen“ sprach Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse dem Firmenchef Frank Müller sowie dessen Mutter Regina, der Seniorchefin, aus. „So kurz vor Weihnachten ist das eine große Freude, die den Kindern in den Kitas zuteil wird“, sagte der Amtshof-Chef.

Frank Müller zeigte sich indes überzeugt: „Mit Sicherheit werden die neuen ,Kiddy-Racer" sofort in Beschlag genommen und auf ihre Fahreigenschaften getestet.“ Dabei handelt es sich um Bobby-Cars im BMW-Design, die sich durch hochwertige Materialien, gute Verarbeitung, eine besondere Belastbarkeit und einen weichen Sitzbelag auszeichnen.

Herwig Wöbse unterstrich während der Spendenübergabe, dass sich Frank Müller auch in anderen Bereichen für das Gemeinwesen einsetze – und zwar nicht nur als Vorsitzender der Aktiven Werbegemeinschaft Samtgemeinde Harpstedt. Der Unternehmer hat ebenso das Projekt „Unser Dorf – unsere Zukunft“ angeschoben. Das musste allerdings nach einer erfolgreichen Auftaktveranstaltung mit rund 120 Bürgerinnen und Bürgern in Dünsen eine „Zwangspause“ einlegen, wobei im Moment nicht abzusehen ist, wie lange sie noch dauert. Geschuldet ist diese Misere der Coronakrise, die so vieles zum Erliegen gebracht oder verhindert hat. Auch das 50-jährige Bestehen der Werbegemeinschaft konnte pandemiebedingt nicht gefeiert werden.

Die „Kiddy-Racer“ hat Herwig Wöbse übrigens gleich nach Erhalt an alle kommunalen Kindertagesstätten verteilt – natürlich abstandswahrend und ohne persönlichen Kontakt zu den Erzieherinnen und den Kindern, wie er betont. Er habe sie am Zaun oder an der Außentür abgestellt. Ihm habe sehr daran gelegen, dass die Spielgeräte noch vor Weihnachten in den Kitas ankommen.

Wegen Corona sei auch darauf verzichtet worden, die Sachspendenübergabe direkt bei einer der Kitas zu vollziehen, um dem Infektionsschutz und den neuen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. boh