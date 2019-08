Firma Dallmann baut Deckschicht in K 286 ein

Prinzhöfte/Havekost - Von Jürgen Bohlken . „Sehr viel anders kann sich die Hölle nicht anfühlen. Wenn du den ganzen Tag lang bei körperlicher Arbeit und 35 bis 40 Grad Lufttemperatur durchgehend geschwitzt hast, machst du abends gar nichts mehr. Dann willst du nur noch ins Bett“, erinnerte sich ein Mitarbeiter der Dallmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG mit Grausen an die besonders heiße Phase im Verlauf der Straßenbauarbeiten auf der K 286 in der Gemeinde Prinzhöfte. „Wir hätten eigentlich Betriebsurlaub gehabt, aber der ist verschoben worden, weil die Fahrbahn bis zum Ende der Ferien fertig werden muss“, fügte er hinzu. „Denn dann müssen hier ja wieder die Schulbusse durch.“

Inzwischen zeichnet sich ab: Das Unternehmen Dallmann wird die voll gesperrte Straße, etwa fünf Kilometer bis zur einmündenden K9 (Simmerhauser Straße), deutlich vor der „Deadline“ komplett mit Trag- und Deckschicht erneuert haben. Ab kommenden Montag soll in diesem Bereich nach Angaben von Horst Dietz, Leiter der Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen, der Radweg asphaltiert werden. Mitte der Woche folgt die Erneuerung des letzten Radwegstückes bis auf Harpstedter Gebiet – rund drei Kilometer. Diesen Abschnitt hatte Dallmann eigentlich erst nach den Sommerferien angehen wollen, also nach dem 14. August. Da das Unternehmen aber so gut im Zeitplan liegt, kann es die Maßnahme vorziehen.

Am Freitag kam der Straßenfertiger auf der K 286 zum Einsatz, um die Deckschicht in die Fahrbahn einzubauen. Damit wollte die Baukolonne möglichst bis zum Feierabend fertig werden. „Glatt wie ein perfekter Po“, urteilte schmunzelnd ein „Zaungast“, der fasziniert der schweren Maschine im Einsatz zusah, über das Ergebnis. Wenn die Asphaltierung geschafft ist, folgen Restarbeiten. Dazu zählt auch die Fahrbahnmarkierung. Die war indes auf der ebenfalls grundsanierten Havekoster Kreuzung am Freitag bereits auf die neue Deckschicht aufgebracht. Gleichwohl rollten die Fahrzeuge am Morgen im Bereich B 213/K 286/K 342 noch einspurig an der Baustelle entlang, und auf der Bundesstraße bildeten sich überschaubare Warteschlangen. Am Mittag vermeldete Horst Dietz: „Die Baustellenampel ist weg, die halbseitige Sperrung aufgehoben. Der Verkehr fließt auf der B 213 wieder ungehindert.“ Er zeigte sich hochzufrieden mit dem Verlauf der Maßnahme: „Das hat alles hervorragend geklappt.“

Unterdessen hat eine Spezialfirma aus Berlin auch bereits den „Sockel“ der Autobahnüberführung südlich von Klein Henstedt, auf dem die Radler die A1 überqueren (die sogenannte „Kappe“), mit einer Langzeitbeschichtung zum langfristigen Schutz vor Witterungseinflüssen versiegelt. Das neue radwegseitige Geländer ist ebenfalls montiert; das alte war mit 1,20 Metern zu niedrig und entsprach nicht mehr den Anforderungen. Dort, wo Radler die Autobahn queren, gilt inzwischen eine Mindestgeländerhöhe von 1,30 Metern, damit definitiv keine Gefahr besteht, dass ein Radfahrer „über die Reling“ stürzt.

Was auf der Überführung nun noch fehlt, ist das moderne, robuste und vor Korrosion geschützte Schutzplankensystem in „Super-Rail Eco“-Ausführung.