Finanzielle Hilfen in Aussicht gestellt

Horstedt/Große Höhe - Von Jürgen Bohlken. Es waren alarmierende Zahlen, die während eines Ortstermins mit dem Bundeswaldbeauftragten auf der Großen Höhe zur Sprache kamen: Stürme und zwei Dürresommer in Folge haben dem deutschen Wald zugesetzt; von 11,4 Millionen Hektar Forst sind etwa 120 000 bereits abgestorben. Vor allem Fichten und Buchen vertragen die extreme Trockenheit, die das Eindringen von Schädlingen begünstigt, nicht. Das 100-Millionen-Euro-Volumen des Waldklimafonds kommt einem Tropfen auf den heißen Stein gleich.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen, Mitglied des Wirtschaftsausschusses, will einen weiteren Topf anzapfen. Einen Fürsprecher findet sie in Cajus Caesar, dem Waldbeauftragten der Bundesregierung. Der hält es ebenfalls für geboten, den 4,3 Milliarden Euro schweren Klimafonds um Geld für den Klimaschutz durch dringend nötige Aufforstungen zu erleichtern.

Caesar und Grotelüschen haben sich am Dienstag nahe dem Henstedter Damm mit Bezirksförster Hubert Brüning (Landwirtschaftskammer Niedersachsen) und Günter Westermann, dem Vorsitzenden der Forstbetriebsgemeinschaft Oldenburg-Delmenhorst, zu einem Gedankenaustausch getroffen. Quintessenz: Es werde weiterhin nötig sein, Wirtschaftswald zu pflanzen, aber unter Einbindung von Baumarten, die mit weniger Wasser auskommen. Dass die Forstwirtschaft einen immensen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, weil Bäume, die als Bauholz und für Möbel Verwendung finden, nicht nur große Mengen Kohlendioxid aufnehmen, sondern zudem dauerhaft binden, war unstrittig. Ebenso das Erfordernis finanzieller Hilfen: „Die Gesellschaft muss ein Interesse daran haben, die 120 000 Hektar – und es werden noch mehr werden – wieder aufzuforsten. Sie muss aber auch den Waldbesitzern dabei helfen, dass sie nicht die billigste, sondern die für unser Klima beste Lösung wählen. Für den Aufbau eines widerstandsfähigen Waldes müssen wir ihnen einen vernünftigen Anreiz geben“, betonte Caesar.

„Der deutsche Wald speichert jährlich 127 Millionen Tonnen Kohlendioxid – und damit 14 Prozent des bundesweiten jährlichen CO2-Ausstoßes“, nannte Astrid Grotelüschen Zahlen, die sie nach eigenem Bekunden selbst schwer beeindruckt haben.

„Wenn man eine solche Schadenslage wie jetzt hat, braucht es ein Handlungskonzept. Man kann Bücher wälzen. Oder mit offenen Augen durch den Wald gehen. Dabei offenbart sich, welche Bäume mit dem Trockenstress besser zurechtkommen“, deutete Brüning auf eine Douglasie, die – wie auch einige Lärchen – angrenzend an einen bereits abgestorbenen Fichtenbestand grün geblieben ist. „Aus solchen Beispielen ziehen wir Schlussfolgerungen. So haben wir hier schon vor zwei Jahren eine Douglasienkultur angelegt. Meine Intention ist, weniger intensiv als bislang zu wirtschaften. Wir können in Randbereichen Naturverjüngung betreiben. Wir dürfen aber nicht von einem Extrem ins andere verfallen, sondern sollten schon auf dem Gros der Flächen, vielleicht 75 Prozent, Wirtschaftsbaumarten pflanzen, die noch unseren Enkeln nutzbares Holz bringen“, skizzierte Brüning seine Auffassung von Nachhaltigkeit. Zu den zukunftsfähigen Arten zählt er solche, die nicht ursprünglich aus Deutschland stammen und die vor Jahren Niedersachsens früherer grüner Landwirtschaftsminister Christian Meyer „aus der Förderung geschmissen“ habe. Etwa Douglasie, Küstentanne oder Roteiche. Inzwischen würden diese Arten wieder gefördert.

Auf standortgerechtes Pflanzen komme es an, bekräftigte Cajus Caesar, der selbst Diplom-Forstingenieur ist und Wald besitzt. Es gelte, deutlich mehr auf Böden und klimatische Bedingungen zu schauen. „Auf einem sehr kalkhaltigen Boden macht es gar keinen Sinn, Eichen zu pflanzen. Das ist ein Buchenstandort. Dort wächst die Buche auch, und dort haben wir kaum Trockenschäden.“

Bundesweites Forschungsprojekt

Caesar erwähnte ein deutschlandweites Forschungsprojekt zu „klimaresistenteren“ Baumarten. Nur noch Küstentannen zu pflanzen, sei aber auch nicht der richtige Weg. „Wir müssen mehr mischen als bislang – im Interesse der Risikominimierung. Es kann auch nötig sein, auf Böden mit Kalkungen nachzuhelfen, um eine bessere Wasserbindung und einen höheren ph-Wert zu erzielen, damit dort überhaupt Laubholz wächst. Wir müssen zudem endlich aufhören, bestimmte Arten zu verteufeln. Wenn die Küstentanne, die eigentlich aus Amerika kommt, in einem Laubholzbestand drin ist, gibt das insgesamt eine gute Stabilität. Wir müssen außerdem vielschichtiger werden. Nur ein Beispiel: Eiche ist eine ausgesprochene Lichtbaumart und eigentlich darauf angewiesen, dass im Bestand Buche als Halbschattenbaumart mit drin ist. Dann wächst sie besonders gut“, erläuterte der Waldbeauftragte.

Das aktuelle Waldsterben betreffe keineswegs nur die Fichte. Sondern genauso die Buche. „Bei der sieht man’s nur nicht so deutlich. Sie stirbt von oben nach unten binnen einiger Monate ab“, so Caesar. Habe die Buche schon im Sommer das letzte Blatt verloren, sei sie bereits weitgehend entwertet. „Ist noch ein grüner Ast dran, lässt sich das Holz noch verwerten; wenn nicht, ist es Brennholz.“ Caesar berichtete von einem Waldbesitzer mit Buchenbestand, der in seiner Nähe wohne: der habe aus seinen 100 Hektar etwa 2 000 Kubikmeter Totholz herausholen müssen.

Das Beispiel lässt erahnen: Wirklich viel Zeit zum Schmieden von Konzepten bleibt nicht. Wider das Waldsterben und für den Klimaschutz muss schnell Geld in die Hand genommen und gegengesteuert werden, zumal Jahre vergehen, bis Aufforstungen „in Kultur gebracht“ worden sind.