Harpstedt - Schon zu Zeiten, da das „Liberty’s“ in Harpstedt noch „Le Bistro“ hieß, hat „CoJack Blues“ es verstanden, den „Schuppen“ zu rocken. So auch jetzt wieder. Rappelvoll war der Burger-Imbiss von Inhaber Metin Kalabalik, als die Band um ihren charismatischen Sänger und Harp-Spieler Udo („CoJack“) Rösner dort dieser Tage ein wahres Feuerwerk aus Blues und Soul abfackelte. Die Zuhörer zeigten sich am Ende schwer beeindruckt. Foto: Rinne