166 Feuerwehrkräfte löschen brennendes Wohnhaus am Waldweg in Kirchseelte

Kirchseelte - 166 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kirch- und Klosterseelte, Brinkum, Fahrenhorst, Heiligenrode, Groß Ippener, Harpstedt, Wildeshausen und Beckeln haben am Ostermontag am Waldweg in Kirchseelte ein unter starker Rauchentwicklung brennendes Einfamilienhaus gelöscht. Das von einem Bewohner (55) bemerkte Feuer war in der angrenzenden Garage (r.) aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, ehe die Flammen auf das Dachgeschoss des Hautgebäudes übergriffen. Bei den Löscharbeiten kamen auch die Drehleitern aus Brinkum und Wildeshausen zum Einsatz. Der Gesamtschaden könnte laut Polizei im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich liegen. Die Garage brannte aus. Ebenso das Dachgeschoss des unbewohnbar gewordenen – villenartigen – Wohnhauses; das Erdgeschoss wurde durch Löschwasser sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr Kirch- und Klosterseelte war um 6.41 Uhr alarmiert worden. Nachalarmierungen weiterer Wehren bedurfte es nicht zuletzt, um genügend Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben. Das Dach musste beidseitig geöffnet werden. Am frühen Nachmittag war das Feuer gelöscht. Den Brandort hat die Polizei für die Ermittlungen beschlagnahmt. Fotos: Bohlken