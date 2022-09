Feuerwehrhaus Colnrade: Zwei-Millionen-Marke in Sichtweite

Von: Jürgen Bohlken

Der Feuerwehrhausneubau könnte in Kürze gerichtet werden. Ein Richtfest ist aber nicht vorgesehen. © Bohlken

Colnrade – Zwei schlechte Nachrichten können Kommunalpolitikern den Tag versauen. Die erste lautet: „Die Maßnahme dauert länger als erhofft.“ Und die zweite: „Die Kosten fallen höher aus als geplant.“ Im Zusammenhang mit dem Feuerwehrhausneubau in Colnrade tritt beides ein. Die Politik hat dazu allerdings selbst einen Teil beigetragen, vor allem mit einem langwierigen Tauziehen in der Frage der Beheizung, die schließlich zugunsten eines Brennwertkessels entschieden wurde. Die Fertigstellung des Neubaus ist nun für Sommer 2023 ins Auge gefasst. Rund ein Jahr nach dem ersten Spatenstich neigen sich die Arbeiten an der Dachkonstruktion dem Ende zu. Auf ein Richtfest will die Samtgemeinde allerdings verzichten.

Als Kostenobergrenze waren ursprünglich mal 1,6 Millionen Euro avisiert worden. Der aktuelle Stand liegt bereits bei 1,928 Millionen Euro, aber das muss beileibe nicht das Ende der Fahnenstange sein. Hinter vorgehaltener Hand kursieren unter Ratsmitgliedern Befürchtungen, die Zwei-Millionen-Marke werde wohl deutlich gerissen. Das bleibt vorerst Spekulation. Gewissheit gibt es erst, wenn der Samtgemeinde die Schlussrechnungen vorliegen. Also nicht so bald.

Bei der vorgesehenen Fotovoltaikanlage hat der Rat noch einmal „draufgesattelt“. Das Dach soll nun mit deutlich mehr Modulen bestückt werden, wodurch sich die Leistung von den vormals avisierten 20 Kilowatt Peak auf 60 kWp erhöht. Nach Lage der Dinge verteuert sich die Anlage auf voraussichtlich rund 128.000 Euro. 50.000 Euro standen dafür bislang an Haushaltsmitteln zur Verfügung. 78.000 Euro müssen folglich „nachgelegt“ werden. Die entsprechende überplanmäßige Ausgabe hat der Samtgemeinderat am Donnerstagabend einstimmig befürwortet.

In einer Zeit explodierender Energiepreise sehen offenbar alle Fraktionen die Notwendigkeit, Potenziale zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen konsequent zu nutzen. Auf den Feuerwehrhaus-Dachflächen hätten sogar noch mehr Module Platz finden können. Bei einer Anlagenleistung oberhalb der 60-kWp-Marke wäre aber eine Verstärkung des Stromanschlusses nötig geworden. Allein das hätte mit veranschlagten Zusatzkosten in Höhe von 35 000 Euro zu Buche geschlagen. „Gut und richtig in der heutigen Zeit“ nannte Hartmut Post (CDU) die Sonnenlichtnutzung zur Stromgewinnung. Der Rat werde sich gewiss auch über andere Liegenschaften der Samtgemeinde unterhalten müssen, die für Fotovoltaik genutzt werden können.

Für die Grünen begrüßte Götz Rohde die Vergrößerung der Fotovoltaikanlage. „Wir haben ja immer dafür gekämpft, möglichst regenerativ zu werden. Jetzt machen wir einen guten Schritt in diese Richtung“, sagte er. Rohde erwähnte ein Gespräch mit dem Vorstand der Harpstedter Energiegenossenschaft. Der wiederum runzele verbal die Stirn, „was die Höhe der Kosten der Anlage angeht“. Aber, so der Ratsherr, „wir rechnen ja am Ende ohnehin ab. Das ist jetzt erst mal ein Angebot, vermute ich.“ Bauamtsleiter Jens Hüfner widersprach: „Nein, nicht mal ein Angebot, sondern eine Kostenermittlung.“ Und darauf könne man nicht vertrauen. Die Preise hätten sich bekanntlich erheblich nach oben entwickelt. Entscheidend sei das Ausschreibungsergebnis.

Dass ein Kostenvergleich mit der Fotovoltaikanlage der Energiegenossenschaft etwas hinkt, deutete Bürgermeister Yves Nagel an. Die Realisierung der Module für die Freibadgebäudedächer sei damals noch ein bisschen günstiger gewesen. Nagel: „Wir haben jetzt eine Summe X benannt – in der Hoffnung, dass wir, wenn wir ausgeschrieben haben, nicht wieder eine überplanmäßige Ausgabe beschließen müssen.“

Aus steuerrechtlicher Sicht gab Stefan Pleus (CDU) zu bedenken, dass die Fotovoltaikanlage für den Neubau einen steuerlichen Eigenbetrieb bedinge und die veranschlagten Kosten eine Bruttosumme seien. „Da werden wir sicherlich aus der Investition die Mehrwertsteuer zurückerhalten, also vielleicht etwa 25 000 Euro.“

Colnrades Ortsbrandmeister Marvin Hartje regte in der Einwohnerfragestunde an, die Aufwendungen für die Fotovoltaikanlage haushaltstechnisch nicht „der Feuerwehr“ zuzuordnen, sondern sie separat zu buchen, zumal die Module ja langfristig auch Einnahmen generieren.

Richtiges Kommunizieren ist gefragt

Bauamtsleiter Jens Hüfner konnte solchem „Hin- und Hergeschiebe von Zahlenwerken“ nichts abgewinnen. Dass sich die Aufwendungen für Fotovoltaik natürlich herausrechnen lassen, klang in den Worten des Ratsvorsitzenden Günter Wöbse (CDU) an: „Ich denke, es ist an uns allen, die Gründe, warum die Gesamtbausumme so hoch ist, richtig zu kommunizieren. Dafür müssen wir ins Detail gehen.“

Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel schilderte den Sachstand auf der Baustelle: Die Stahlkonstruktion für die Fahrzeughalle sei Ende August aufgestellt worden. Derzeit erledige das Unternehmen Schultze Holzbau die Holz- und Zimmerarbeiten auf dem Gebäude.

Die Aufträge für die Gewerke „Lüftungsarbeiten“ (mit einer Auftragssumme von 107 189,46 Euro) und „Sanitärarbeiten“ (60 .163,59 Euro) würden an die Bassumer Firma KB Servicepoint als günstigstem Bieter vergeben. Die Submission sei am 19. September erfolgt.

Hartmut Post zeigte sich erfreut darüber, dass Firmen aus Harpstedt (Schultze Holzbau) und Umgebung (KB Servicepoint) die Aufträge bekommen haben.

Aus dem Rat – kompakt Als Nachrücker für Devon Drzimalla ist Lutz-Werner Beckröge aus Klosterseelte am Donnerstag im Samtgemeinderat förmlich verpflichtet worden. Er arbeitet dort fortan für die Grünen mit und ist – wie alle Fraktionsmitglieder mit Ausnahme von Fraktionschef Götz Rohde – nun stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Beckröge übernimmt die Mandate seines Vorgängers in den Fachausschüssen für Soziales, für Klimaschutz und Umwelt sowie für Bau und Planung. Wie zuvor Drzimalla ist er zudem stellvertretender Samtgemeindeausschuss-Beigeordneter. Der Altersschnitt der Grünen-Fraktion erhöhe sich „deutlich“; die Hoffnung auf Verjüngung habe sich nicht erfüllt, bedauerte Götz Rohde. Devon Drzimalla aus Holzhausen (Gemeinde Beckeln) hatte als jüngstes Samtgemeinderatsmitglied sein Mandat im Herbst 2021 angetreten. Nun musste er es niederlegen – wegen eines Wohnortwechsels nach Hamburg, wo er ein duales Studium absolviert. Die Bearbeitung von Anträgen auf Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II übernimmt seit Anfang September wieder weitgehend das Sozialamt im Harpstedter Amtshof. Etwa zwei Drittel der betreffenden Akten seien dort mittlerweile angekommen, berichtete Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel am Donnerstag im Samtgemeinderat. „Die Berechtigten werden informiert, sobald die Akten wieder ausschließlich vor Ort bearbeitet werden“, fügte er hinzu. Die Kreisverwaltung in Wildeshausen hatte die Samtgemeinde in den zurückliegenden Monaten im Sozialamtsbereich deutlich entlastet. „Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis Oldenburg bezüglich der Rückübertragung der SGB II-Fälle verlief außerordentlich gut“, betonte Nagel. Eine 4.000-Euro-Spende von Dr. Maia Pavlova aus Harpstedt für die Kita „Zwergnase“ nimmt die Samtgemeinde an. Das hat der Rat am Donnerstag einstimmig beschlossen. Auf Nachfrage von Stefan Pleus (CDU) erläuterte Verwaltungschef Yves Nagel, es handele sich nicht um eine Sach-, sondern um eine Geldspende. Letztlich spricht aus der Zuwendung Dankbarkeit dafür, dass die Kindergartenkinder-Betreuung in der Kita für Eltern gebührenfrei ist. Davon profitiert die Spenderin auch selbst. „Gibt es schon Ideen, wie das Geld verwendet werden soll?“, hinterfragte Saskia Kamp (SPD). „Wir haben nicht vor, davon Dinge anzuschaffen, die wir sowieso gekauft hätten“, erwiderte Yves Nagel. Die Kindergartenleitung werde sich sicher Gedanken über eine sinnvolle Verwendung des Betrags machen. „Wir bedanken uns recht herzlich bei der großzügigen Spenderin“, vergaß der Samtgemeinderatsvorsitzende Günter Wöbse (CDU) natürlich nicht zu erwähnen. Ein Vorentwurf für den vorgesehenen Feuerwehrhausneubau in Horstedt und die Grundstücksbeplanung soll im Rahmen eines noch auszulobenden Architektenwettbewerbes erstellt werden. Die Rahmenbedingungen dafür würden demnächst in Kooperation mit der Feuerwehr Prinzhöfte festgelegt, berichtete Amtshof-Chef Yves Nagel am Donnerstagabend im Samtgemeinderat. Ein Grundstück in Horstedt für den Neubau stellt die Gemeinde Prinzhöfte zur Verfügung. Sie muss auch die „planungsrechtliche Zulässigkeit des Bauvorhabens“ herbeiführen. Heißt: Ein B-Plan ist nötig und die Abwicklung des erforderlichen Bauleitplanverfahrens Sache der Gemeinde Prinzhöfte. Parallel dazu leitet die Samtgemeinde Harpstedt die eigentliche Gebäudeplanung ein.