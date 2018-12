Feuerwehren löschen Häuslingshausbrand in Holzhausen

In voller Ausdehnung hat am Mittwochabend gegen 21 Uhr der Anbau eines Häuslingshauses in Holzhausen (Gemeinde Beckeln) gebrannt. Über das Dach und durch die Zwischendecke breitete sich das Feuer in das Hauptgebäude aus. Rund 60 Kräfte der Feuerwehren Harpstedt und Beckeln sowie der Gerätewagen Atemschutz des Landkreises rückten zum Löschen an. Dachpfannen wurden entfernt, um sich zum Brandherd vorzuarbeiten. Der Bewohner und sein Hund blieben unversehrt. Die Höhe des Gebäudeschadens ist ebenso noch unklar wie die Brandursache. An dem Anbau gab es nichts mehr zu retten. Er brannte komplett nieder. Am Häuslingshaus selbst aber haben die Feuerwehrkräfte vermutlich Schlimmeres verhindert. Unsere Zeitung kommt auf den Brand zurück.

J Fotos: Bohlken