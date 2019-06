Feuerwehr rettet Pferd aus Morast

Dünsen – Ein in einem Graben auf einer Wiese an der Hauptstraße in Dünsen bis fast zum Kopf im Morast versunkenes Pferd haben 16 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Harpstedt am Samstagabend gerettet. Zuvor hatte der Besitzer selbst erhebliche Rettungsanstrengungen unternommen, die aber erfolglos blieben. Als die um 20.45 Uhr mittels Funkmeldeempfänger alarmierten Kameraden der Feuerwehr Harpstedt in Dünsen eintrafen, war eine Tierärztin bereits vor Ort. Ebenso stand schon ein Schlepper mit Frontlader bereit. Mithilfe des Traktors gelang es den Einsatzkräften in ausgesprochen kräftezehrender Arbeit, das feuerwehreigene Tierhebegeschirr anzulegen und das Pferd binnen einer halben Stunde aus dem Morast zu hieven. „Weitere anderthalb Stunden gingen dann allerdings für das Reinigen der extrem verschmutzten Einsatzkleidung und Gerätschaften drauf“, berichtete Malte Kasch auf Nachfrage; er war an der „Großtierrettung“ beteiligt gewesen.