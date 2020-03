Feuerwehr räumt den Weg frei

Prinzhöfter Brandschützer rücken zweimal aus

+ Stürmisches Wetter hat am Sonntag mehrere Bäume beschädigt. Foto: Feuerwehr

Prinzhöfte – Wegen umgestürzter Bäume musste die Feuerwehr Prinzhöfte am Sonntag zweimal ausrücken. Laut Christian Bahrs, Pressesprecher der Brandschützer in der Samtgemeinde, alarmierte die Autobahnmeisterei Ortsbrandmeister Jürgen Buchholz, weil ein Baum die Zufahrt zum Autobahnparkplatz Süd an der A1 versperrte. Unterstützt durch einen Trecker machten fünf Einsatzkräfte die Straße daraufhin wieder frei.