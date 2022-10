Wenn der Teelichtofen obdachlos macht

Von: Jürgen Bohlken

Teelichte bergen als Mittel zum alternativen Beheizen von Wohnräumen unkalkulierbare Risiken in sich, mahnt die Samtgemeindefeuerwehr. Symbolfoto: Feuerwehr © -

Harpstedt – Ein fragwürdiger Tipp, der wegen der hohen Energiepreise in den sozialen Netzwerken viral geht, bereitet den Feuerwehren in der Samtgemeinde Harpstedt Sorge: das Heizen mit Teelichten. Die finden aktuell in zahlreichen Supermärkten geradezu reißenden Absatz. Die Brandschützer warnen eindringlich: Teelichtöfen seien eine denkbar schlechte Option, die Wohnung warm zu bekommen, ohne die Gasrechnung ausufern zu lassen.

„Bei dieser Konstruktion werden mehrere Teelichte auf einem Unterteller platziert und angezündet. Darüber wird ein Gefäß fixiert, zumeist ein Blumentopf aus Ton. Dort soll sich die Wärme anstauen und in den Raum abgestrahlt werden“, erklärt Feuerwehr-Pressesprecher Jannik Stiller die Funktionsweise von Teelichtöfen.

Von den Risiken „alternativer“ Heizlösungen

Solche alternativen Heizexperimente können leicht die komplette Wohnung in Brand setzen. Allein das Arrangieren mehrerer Teelichten auf kleiner Fläche birgt eine nicht zu unterschätzende Gefahr in sich: Die Kerzenflammen wachsen, wie in Experimenten immer wieder eindrucksvoll belegt, zu einer riesigen Stichflamme zusammen. Doch das ist nicht das einzige Risiko, weiß Jannik Stiller: „Es gab schon Fälle, da zersprang der Unterteller. Die darauf befindlichen Teelichte fielen auf brennfähiges Material und entfachten ein Feuer.“ Die Geschwindigkeit, mit der sich die Flammen ausbreiten, wird gern unterschätzt. „Ein Sofa kann in rund einer Minute im Vollbrand stehen – und der ganze Raum nach nur zwei Minuten“, spricht Stiller als ehrenamtlicher Brandschützer, aber auch als Berufsfeuerwehrmann aus Erfahrung.

Wer Wachsbrände mit Wasser löscht, erlebt sein blaues Wunder

Warum das Zusammenstellen von Teelichten tunlichst unterlassen werden sollte, erklärt er so: „Im Oxidationsprozess, also in einer chemischen Reaktion, entweichen aus der Kerze entzündliche Gase, die sich unter dem Teelichtofen stauen. Wachs hat eine bestimmte Temperatur, bei der es verbrennt. Die wird bei einem einzelnen Teelicht lediglich am Dochtrand erreicht. Stehen indes mehrere beieinander, wird wegen eines Hitzestaus das komplette Wachs erhitzt. Der daraus resultierende Wachsbrand ist – wie ein Fettbrand – nicht mehr mit Wasser löschbar.“

Wer‘s trotzdem versucht, erlebt sein blaues Wunder, so Stiller: „Es folgen große Stichflammen, die zu schwersten Verbrennungen und einem Wohnungsbrand führen können.“ Zum Löschen dürfe nur eine Löschdecke, ein Löschspray oder ein für Flüssigkeitsbrände zugelassener Feuerlöscher zum Einsatz kommen.

Siebenköpfige Familie verliert ihr Zuhause

Ökologisch fragwürdig sind Teelichte ohnehin – schon deshalb, weil sich das Wachs in einer „Hülle“ aus Aluminium befindet, das aus Bauxit gewonnen wird. Der ausgesprochen energieintensive und ressourcenverschwenderische Abbau dieses Erzes in Australien, Brasilien, Guinea oder Jamaika steht in keinem Verhältnis zur Kurzlebigkeit von Teelichten.

In ökonomischer Hinsicht rechnet sich das Heizen damit im Übrigen keineswegs. „Um einen gerade mal 16 Quadratmeter großen Raum warm zu bekommen, müsste man bereits 30 Teelichte anzünden. Natürlich verbrauchen die Kerzen Sauerstoff. Der Raum muss deshalb regelmäßig gelüftet werden. Dadurch entweicht die Wärme wieder aus dem Fenster“, weiß Jannik Stiller.

Unabhängig von der Brandgefahr durch offene Flammen im Haus besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. Dieses Gas ist geruchlos und unsichtbar. Wer es einatmet, bemerkt es nicht, wird müde, schläft ein und stirbt im schlimmsten Fall.

Der Feuerwehr geht es naturgemäß primär darum, über die Brandgefahr aufzuklären. In Ganderkesee habe sich erst kürzlich gezeigt, wie schnell eine brennende Kerze eine Katastrophe auslösen könne, wenn ein Kind damit im Kinderzimmer spiele. Nach wenigen Sekunden habe das Bett in Flammen gestanden, nach wenigen Minuten der ganze Raum und noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr der Dachstuhl. „Eine siebenköpfige Familie hat bei dieser Tragödie ihr Zuhause verloren“, mahnt Stiller. Holzkohlegrills, Propanöfen und Außenheizstrahler hätten in geschlossenen Räumen ebenfalls nichts zu suchen, so der Pressesprecher weiter. „Denn unabhängig von der Brandgefahr durch offene Flammen im Haus besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. Dieses Gas ist geruchlos und unsichtbar. Wer es einatmet, bemerkt es nicht, wird müde, schläft ein und stirbt im schlimmsten Fall.“

Feuerwehr empfiehlt CO-Warner

Auch Kaminöfen können Kohlenmonoxid freisetzen, sofern das Holz unvollständig und dementsprechend unsauber verbrennt. „Die Feuerwehr empfiehlt daher den Kauf eines CO-Warners. Dieses Gerät schlägt an, wenn die Kohlenmonoxidkonzentration zu hoch wird. Zudem ist eine regelmäßige Wartung wider das Verrußen geboten. Ruß kann sich entzünden und zu einem Kaminbrand führen. Daher darf nur gut abgelagertes Holz verbrannt werden; frisches ist zu feucht und setzt im Verbrennungsprozess zu viel Rauch frei. Holzabfälle oder gar anderer Müll haben schon gar nichts im Ofen verloren“, bekräftigt Stiller.

Als Folge der anhaltenden Gaskrise befürchtet auch die Samtgemeindefeuerwehr einen Anstieg der Löscheinsätze. Jannik Stiller nennt dieses Szenario „sehr wahrscheinlich“ und fügt hinzu: „Wir appellieren an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger unserer Samtgemeinde, sich und andere nicht in Gefahr zu bringen.“