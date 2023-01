16 von 31 Einsätzen entfallen auf einen Abend und eine Nacht

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Nach Wahl, Ehrungen, Beförderungen und Grußworten im Verlauf der Jahreshauptversammlung: Diane Febert, Sten Thies, Lina-Marie Straßburg, Yves Nagel, René Brehmer, Herbert Wilke, Nico Sparkuhl, Jana Wachendorf, Wilhelm Bahrs, Sarah Nienaber, Günther Lüllmann, Stephan Hartmann und Marvin Hartje. © Feuerwehr

Colnrade – 31 Einsätze, darunter fünf Brandeinsätze, neunmaliges Ausrücken aufgrund von Brandmeldeanlagen, die ausgelöst hatten, und eine Alarmübung: Das klingt nach einem arbeitsintensiven Jahr 2022 für die Feuerwehr Colnrade. Dabei verdichtete sich die Arbeit am Abend des 18. und in der Nacht zum 19. Februar extrem: Wegen der Folgen des Orkans „Zeynep“ mussten die Brandschützer von 20.30 Uhr bis 4 Uhr 16 Sturmeinsätze im Löschbezirk bewältigen. Manche Orte suchten sie sogar mehrfach auf. Das klang in der Jahreshauptversammlung an, die erstmals Marvin Hartje als noch neuer Ortsbrandmeister leitete.

Im Beisein von Colnrades Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann, Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel und Gemeindebrandmeister Nico Sparkuhl sowie in Anwesenheit des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Stephan Hartmann und der Kreisverbandsvorsitzenden Diane Febert bezifferte er die Zahl der 2022 geleisteten Dienststunden auf 2 985 (hinzu kämen 3 954 Stunden der Jugendfeuerwehr).

Allein 874 Stunden seien auf die Organisation des Colnrader Hökermarktes entfallen, betonte der Ortsbrandmeister in Verbindung mit Dank für ein gehaltenes Versprechen: Die Feuerwehr habe Wort gehalten und mit angepackt. Sie habe ihren Beitrag zum reibungslosen Ablauf der Großveranstaltung geleistet, deren Ausrichtung zeitweise auf der Kippe stand.

Einiges spricht dafür, dass die Feuerwehr ihre Jahreshauptversammlung 2024 im neuen Feuerwehrhaus abhalten kann. Die Arbeiten auf der Baustelle kommen nach den Worten von Marvin Hartje und Yves Nagel gut voran.

Stellvertretender Ortsbrandmeister wiedergewählt

Von den 97 Mitgliedern der Ortsfeuerwehr Colnrade gehören 55 der Einsatzabteilung, 18 der Altersabteilung, 19 der Jugendfeuerwehr und fünf der Kinderfeuerwehr an.

Markus Kuraschinski erfuhr durch Wiederwahl für weitere sechs Jahre Bestätigung im Amt des stellvertretenden Ortsbrandmeisters.

In den Genuss einer Ehrung für langjährige Feuerwehrmitgliedschaft kamen Herbert Wilke (50 Jahre) sowie Günther Lüllmann und Wilhelm Bahrs (beide 60 Jahre); alle drei hatten lange im Ortskommando mitgewirkt.

Über ihre Ernennung freuen sich Lina-Marie Straßburg (nun Feuerwehrfrau) und Sten Thies (jetzt Feuerwehrmann).

Befördert wurden Sarah Nienaber (zur Hauptfeuerwehrfrau), René Brehmer (zum Hauptfeuerwehrmann) und Jana Wachendorf (zur Oberfeuerwehrfrau).