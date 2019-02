Fete kommt als Mogelpackung daher

Ja, was denn jetzt? Sieben Euro Eintritt zuzüglich Gebühren? Acht Euro inklusive Gebühr? Oder doch zuzüglich? Und warum fehlt auf den Plakaten der Hinweis auf den Veranstalter? Der „Sonnenstein“, momentan wegen seines Wiederaufbaus im Museumsdorf Cloppenburg in aller Munde, hält offenbar als werbewirksames Feigenblatt für eine 80er-, 90er- und 2000er-Party im Koems her. Veranstalter Thorsten Bruns hat nichts mit dem „Stein“ zu tun, wohl aber mit dessen ehemaliger Konkurrenz in Wildeshausen - der früheren Großraumdisco „Fun Factory“. Screenshots: Bohlken

Harpstedt - VON JUERGEN BOHLKEN. Eins ist sicher: Die „1. Zum Sonnenstein Revival Party“ am 16. März ab 21.30 Uhr im Koems-Saal hat mit der ehemaligen Harpstedter Kultdisco so wenig zu tun wie die Wildeshauser Alexanderkirche mit Harpstedt. Thorsten Bruns verletzt zwar keine Namensrechte, muss sich aber Etikettenschwindel vorwerfen lassen. Dass er keinen Wert darauf legt, sich nach außen hin als Veranstalter zu erkennen zu geben, lässt bereits tief blicken. Der rechtswidrig fehlende Veranstalterhinweis auf öffentlich ausgehängten Plakaten brachte ihm eine Beschwerde beim Ordnungsamt ein. Immerhin meldete er die Fete dort ordnungsgemäß an.

Obendrein hat Bruns, pikanterweise früher (Mit-)Betreiber der Wildeshauser Großraumdisco „Fun Factory“, jede Menge Verwirrung gestiftet. Mal versprach er bis 23 Uhr kostenfreien Einlass für Ü30-Zeitzeugen. Dann wiederum war davon keine Rede mehr. Mal kündigte er auf Facebook an, der Eintritt betrage „sieben Euro zuzüglich Gebühren“. Dann wieder war der Ticketpreis auf acht Euro fixiert. Dass die Karten nur online zu beziehen sind, ließ viele Harpstedter bereits Verdacht schöpfen. „Warum überhaupt erste Revival-Party?“, fragten sie sich. „Es gab doch schon welche!“

Bruns verspricht den Gästen, sie könnten „die guten alten Zeiten erleben“ - so „wie es früher war“. Dass er die 2000er-Jahre dazu zählt, zeugt von Unkenntnis, denn in jener Dekade ging es mit dem „Stein“ bereits merklich bergab. Als Klaus Sengstake, Betreiber der Harpstedter Kultdisco von 1973 bis 2008, von der geplanten Fete hörte, „kam mir das gleich komisch vor“, verriet er auf Nachfrage. Seine Frau Gunda und er seien weder zu ihrer Meinung über die Revival-Party gefragt noch als Ehrengäste dazu eingeladen worden. Die Idee, eine solche Veranstaltung aufzuziehen, hätten vor Bruns auch schon „Leute aus Beckeln“ gehabt. „Wir haben uns sogar deswegen zusammengesetzt“, erinnerte sich Klaus Sengstake. Das Vorhaben habe sich dann aber offenkundig wieder zerschlagen. Was genau bei der kommenden „Stein“-Party am 16. März „wie früher“ sein soll, lässt die Öffentlichkeit rätseln. „Die Getränkepreise jedenfalls nicht“, fiel Axel Niemann, früher Stammgast im „Sonnenstein“, auf. Wer als DJ auflegt? Das trägt Bruns nicht nach außen. „Potter“ alias Uwe Geppert scheidet zumindest aus. Er erhielt keine Anfrage, ob er als Stimmungsmacher mitwirken wolle.

Hätte Bruns die Veranstaltung als „80er-, 90er- und 2000er-Party“ deklariert, wäre ihm der Beifall vieler Harpstedter wohl sicher gewesen. Denn generell gibt es ein echtes Bedürfnis nach solchen Events, wie ein von unserer Zeitung in der geschlossenen Facebook-Gruppe „Weltstadt Harpstedt“ erfragtes Meinungsbild mit schier unglaublichem Echo ergeben hat. Der Grundtenor der Kommentare: Dass der Eindruck erweckt wird, die Fete habe etwas mit dem „Sonnenstein“ zu tun, sei nicht in Ordnung, dass überhaupt jemand mal in Harpstedt eine öffentliche Party organisiere, hingegen zu begrüßen.

Die Zusage, bis 23 Uhr Ü30-Zeitzeugen eintrittsfrei einzulassen, könnte im Übrigen nach hinten losgehen. Denn gesetzt den Fall, der Saal ist tatsächlich schon eine Stunde vor Mitternacht proppevoll, bliebe für die zahlenden Gäste, die Tickets erworben haben, ja kein Platz mehr. Ließe der Veranstalter indes nur ein bestimmtes Kontingent von Ü30-Gästen eintrittsfrei rein, kann er sich damit ebenfalls Ärger einhandeln.

Unsere Zeitung hat Thorsten Bruns via Facebook öffentlich um einen Rückruf gebeten, um diverse Fragen rund um die Revival-Party zu klären. Bislang hat sich der Veranstalter nicht erklärt.