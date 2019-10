„Festsaal“ in Horstedt: Gemeinde hat dem Brandschutz Rechnung zu tragen

Horstedt – Für den „Festsaal“ bei der Schützenhalle in Horstedt, der saniert werden soll, verlangt der Landkreis ein Brandschutzkonzept. Nach den Worten von Bürgermeister Hans-Hermann Lehmkuhl habe die Gemeinde Prinzhöfte ein Ingenieurbüro aus Westerstede damit betraut. Die angeforderte „Kurzstellungnahme“ kostet nach seiner Kenntnis rund 1 000 Euro. Der Brandschutzsachverständige habe während eines Ortstermins die Installation einer relativ umfangreichen Brandmeldeanlage mit vernetzten Rauchmeldern vorgeschlagen. Die größte Gefahr aus Sicht des Fachmanns sei, dass während einer Feier im Dachgeschoss ein Feuer ausbräche. „Dann“, so Lehmkuhl, „würde die Runddecke sofort einstürzen“. Deshalb schlage der Experte Rauchmelder unterm Dach vor. „Das wird auch ein bisschen Geld kosten. Aber das ist nicht vergleichbar mit der Summe, die wir aufzubringen hätten, wenn wir brennbare Materialien austauschen und den kompletten Dachraum sanieren müssten. Dieses Konzept mit der Brandmeldeanlage wird der Landkreis wohl so akzeptieren. Der beauftragte Architekt Hermann Dunkler-Gronwald und der Sachverständige sind jetzt dabei, es genauer auszuarbeiten und dann dem Landkreis zugänglich zu machen“, erläuterte Lehmkuhl. Danach solle der Bauantrag eingereicht werden. Der sei bereits in Abstimmung zwischen Architekt und Landkreis in Arbeit. Wann mit der Baugenehmigung zu rechnen ist, vermochte Lehmkuhl nicht einzuschätzen. „Das steht noch in den Sternen“, sagte er im Rat. boh