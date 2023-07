Kein Internet, kein TV, kein Festnetz: Störung trifft 521 Vodafone-Kunden

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Faser für Faser musste der Kabelschaden am Sonnabend behoben werden. Symbolfoto: Peter Dahm © -

Harpstedt – Eine lokale Störung im Glasfaserkabelnetz der Vodafone hat von Freitag, 17 Uhr, bis Sonnabend, 14.51 Uhr, dazu geführt, dass, so das Unternehmen, „bei bis zu 521 Haushalten (...) in Harpstedt und Umgebung Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht oder nicht in der gewohnten Qualität verfügbar“ waren. Ursache sei ein Anbindungsfehler gewesen, so Vodafone-Pressesprecher Volker Petendorf.

Die „unterirdische Zufuhrstrecke“, über die besagte 521 Haushalte versorgt werden, sei „aufgrund eines Kabelschadens nicht in Betrieb“ gewesen. Petendorf weiter: „Unser örtlicher Dienstleister bereitete die eigentlichen Reparaturarbeiten nach Bekanntwerden der Störung sehr intensiv vor. Dazu erfolgten am Freitag zunächst Messungen aller Netzelemente und eine Bestandsaufnahme bei einem Ortstermin. In der Nacht zum Samstag wurde das Reparaturkonzept unter Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen am stromführenden Hauptkabel erstellt.“

Noch am Sonnabend sei der Kabelschaden behoben und der zerstörte Kabelstrang wieder zusammengefügt worden – Faser für Faser. „Nach Abschluss dieser Arbeiten wurde die gesamte Zufuhrstrecke neu eingepegelt“, so der Pressesprecher.

Vodafone bitte die betroffenen Kunden um Entschuldigung für die vorübergehenden Unannehmlichkeiten.