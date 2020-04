Festliche Musik dringt beim Ostermontagsgottesdienst via Youtube in die Wohnzimmer

Harpstedt - Einen musikalischen Livestream-Gottesdienst kündigt die evangelisch-lutherische Christusgemeinde Harpstedt für den Ostermontag, 13. April, 10 Uhr, an. Zwar bleiben die Bänke der Christuskirche wegen der Corona-Pandemie weiterhin leer, aber das Gotteshaus ist festlich geschmückt, wenn das Geschehen von dort live via Youtube online geht. Mitwirken bei der Gestaltung werden Elisabeth Geppert aus Weyhe sowie Ralf Wosch aus Bassum (beide an der Orgel), Thomas Gerlach aus Brinkum (Trompete) und Pastor Gunnar Bösemann aus Harpstedt. Die Gemeindeglieder, die den Gottesdienst zu Hause mitfeiern, dürfen sich auf festliche Kompositionen für Trompete und Orgel freuen – auf Extrakte aus der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel (1685–1759) und österliche Orgelwerke, darunter ein Tongemälde der Auferstehungsgeschichte nach Matthäus von Justin Heinrich Knecht (1752–1817). Jeder ist eingeladen, am Bildschirm in österliche Choräle wie „Christ ist erstanden“ und „Auf, auf, mein Herz mit Freuden“ einzustimmen. „In der Ansprache hören wir von den beiden Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren“, kündigt die Christusgemeinde an und erläutert: „Ihre Niedergeschlagenheit und ihre Fragen können wir in diesen Wochen gut nachvollziehen, in denen wir verunsichert sind und uns die Sorge um das Leben beschäftigt. Damals gab den beiden die Begegnung mit dem auferstandenen Christus, der unerkannt mit ihnen ging, Hoffnung und Kraft. Hinterher stellten sie fest: ,Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege?’.“ Wer sich in den Livestream-Gottesdienst „einloggen“ will, möge unter Youtube.com den Suchbegriff „Kirche Harpstedt“ eingeben oder aber den Link auf der Webseite der evangelischen Gemeinde (kirche-harpstedt.de) nutzen. Foto: Timo Rucks