„FerienTicket“ gilt auch für die Museumsbahn

Harpstedt/Delmenhorst – Das „SommerFerienTicket“, das vormals „Schüler-Ferien-Ticket“ hieß, akzeptiert auch die Historische Kleinbahn „Jan Harpstedt“ als Fahrkarte. Diesen Hinweis kombinieren die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde (DHEF) mit ein wenig Eigenwerbung: „Eine Fahrt mit unserer Museumsbahn ist eine tolle Möglichkeit, Technikgeschichte zu erfahren und gleichzeitig die wunderschöne Wildeshauser Geest kennenzulernen“, bekräftigt DHEF-Pressesprecher Joachim Kothe. „Und wenn man das Fahrrad im Zug mitnimmt, hat man auch noch die Gelegenheit, sich entlang der Strecke sportlich zu betätigen und den weiteren Umkreis zu erkunden.“

Am kommenden Sonntag, 7. Juli, pendelt die Museumsbahn abermals auf ihrer Stammstrecke hin und her. Der erste Zug, entweder mit Dampf- oder mit Dieselantrieb (je nach Waldbrandgefahrenstufe), verlässt Harpstedt um 9.30 Uhr in Richtung Delmenhorst; weitere folgen um 13.30 und 17 Uhr. Ein- und aussteigen können die Fahrgäste bei Halts in Dünsen, Groß Ippener, Kirchseelte, Heiligenrode, Groß Mackenstedt, Stelle, Annenheide und am Hasporter Damm. Ebenso am Bahnhof Grüne Straße in Delmenhorst. Von dort geht es um 10.45 Uhr, 14.45 Uhr und 18.20 Uhr zurück nach Harpstedt. Fahrräder dürfen „mitreisen“. Das Zugpersonal übernimmt das Verladen in einen Pack- und einen Güterwagen abseits der Personenabteile – sowie auch das Entladen. „Für alle begeisterten Postkartenschreiber geht unser kombinierter Pack-/Postwagen mit auf die Reise“, erläutert Kothe. „Dort eingeworfene Karten und Briefe bekommen einen Sonder-Bahnpoststempel. Danach werden sie zwecks Zustellung an die Deutsche Post übergeben. Karten und Briefmarken gibt es im Zug.“ Büffetwagen und Minibar halten unterwegs für die Mitreisenden Snacks und Getränke vor. Den genauen Fahrplan, eine Möglichkeit zur Online-Buchung und weitere Infos gibt es im Internet unter www.jan-harpstedt.de.

Größeren Reisegruppen empfehlen die DHEF, sich für Ausflugsfahrten unter Tel.: 04244/2380 anzumelden.

Die Museumsbahn verkehrt auch am 21. Juli, 4. und 18. August sowie 1. und 15. September. Interessierte können sich jeden Sonnabend ab 9.30 Uhr in der Fahrzeughalle auf dem Bahnhof in Harpstedt über die Arbeit der Aktiven informieren.