Ferienspaß: JuH bittet um Anmeldungen

Als Neuerung im druckfrisch vorliegenden Herbstferienspaßprogramm der Jugendpflege Harpstedt (JuH) fällt eine Aktion der „HarpStones“-Gruppe ins Auge, die am Dienstag, 15. Oktober, 15 Uhr, Kinder im Alter ab sieben Jahren mobilisieren soll: Zwei Stunden lang können Mädchen und Jungen dann in der Harpstedter Delmeschule Steine bemalen und mit hübschen Motiven versehen.

Harpstedt – Die „HarpStones“ werden dann für gewöhnlich irgendwo versteckt, damit sie bei denen, die sie finden, ein Lächeln in die Gesichter zaubern. Ansonsten hat das Ferienspaßprogramm viele Klassiker zu bieten: „Nerf“-Spiel und „Feuerspucken wie ein Drache“, Bowling, Lasertag, Selbstverteidigung für Jungen, Wendo für Mädchen, Herbstbasteln, Kegeln und Schachturnier. „Sportsfreunde“ kommen bei Badminton oder Squash zum Schnuppern auf ihre Kosten. Zu den Kreativangeboten zählt die Aktion „Gelkerzen und Windlichter selbst gemacht“. Eine Ferienspaßfahrt führt am 16. Oktober in den Tier- und Freizeitpark Thüle. Anmeldungen für die Aktionen nimmt die JuH (Tel.: 04244/2513) bis zum 1. Oktober in der Delmeschule an – und zwar montags bis freitags, 11 bis 18 Uhr. Wer ein Angebot wider Erwarten nicht wahrnehmen will, möge sich dort auch zeitnah wieder abmelden. Bei der Anmeldung ist im Übrigen gleich der jeweilige Teilnahmebeitrag zu entrichten. Alle Einzelheiten sind einem Flyer zu entnehmen, der ins Internet gestellt worden ist.

Weitere Infos online:

www.harpstedt.de/images/Bekanntmachung/Ferienspass.pdf