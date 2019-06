Ferienspaß: Anmeldefrist läuft bereits

Harpstedt – Schnupperangebote in den Bereichen Angeln, Schießsport, Inline-Skaten/Funsport auf Rollen, Minigolf, Reiten, Tennis, Surfen, Bowling und Lasertag sowie Fahrten zum Jump House Bremen, in den Tier- und Freizeitpark Thüle, in den Kletterwald Thüle, in den Heide-Park Soltau und ins Wolfscenter Dörverden – das alles bietet das Sommerferienspaßprogramm für die Samtgemeinde Harpstedt. Hinzu kommen Wen Do/Selbstverteidigung, Wildbeobachtung (mit Jägern), Nerf-Spiel, DFB-Fußball-Abzeichen, Schwimmlernkurs, Abenteuernacht mit Zelten in Ippener, Kreatives (Gelkerzen und Windlichter basteln) und Scheunenkino in Colnrade. Der „freiraum“ klinkt sich wieder mit einem „FerienKlimaCamp“ ein. Alle Termine und Detailinformationen sind online gestellt: Auf harpstedt.de gibt es einen Ferienspaßbutton. Dort findet sich auch ein Anmeldebogen als Vordruck. Dieser ist ausgefüllt bei der Jugendpflege Harpstedt (JuH) in der Delmeschule abzugeben. Die Anmeldefrist endet am 2. Juli. Näheres unter Telefon 04244/2513. Die JuH ist unter der Woche von 11 bis 18 Uhr geöffnet. boh