Ferienbetreuung macht Kinder happy

Annette Kalisch und Monika Fromm sorgen für einen „Rundum-Wohlfühlservice“

+ © aro Basteln und die Enten beim Amtshof besuchen, Eis essen und Minigolf – all das war ganz nach dem Geschmack der Kinder. © aro

Harpstedt – Viele Kinder haben während des Lockdowns als Folge der Coronapandemie soziale Kontakte besonders vermisst und es als sehr belastend empfunden, ihre Freunde nicht treffen zu können. Dass nach dieser so gar nicht freudvollen Zeit etwas Normalität zurückgekehrt ist, hat sich jüngst auch während der Ferienbetreuung bei den „Happy Kids“ gezeigt. Die Jungen und Mädchen, die dieses Angebot während der ersten drei Wochen der Sommerferien – jeweils vormittags – in der Harpstedter Delmeschule nutzten, wirkten regelrecht happy. Das lag sicher auch an den gemeinsamen Aktivitäten mit Fun-Faktor. Die Betreuerinnen Monika Fromm und Annette Kalisch boten ihren Schützlingen sozusagen einen „Rundum-Wohlfühlservice“.