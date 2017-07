Feldrundfahrt per Fahrrad – Ackerbau zum Anfassen

Harpstedt - Nachdem sich interessierte Verbraucher im März über den aktuellen Stand des Wintergetreides und der Zwischenfrüchte informiert hatten, organisiert das Landvolk Mittelweser nun zum zweiten Mal in Harpstedt die Aktion „Ackerbau zum Anfassen“. „Wegen der guten Resonanz freuen wir uns, auf Wunsch zahlreicher Teilnehmer zu einer weiteren Feldrundfahrt einzuladen“, sagt Lüder Wessel, Sprecher für den Bezirk Harpstedt und stellvertretender Vorsitzender des Landvolks Mittelweser. Wie sich die Getreidebestände in den vergangenen vier Monaten entwickelt haben und welche Arbeitsschritte nun als nächstes auf dem Programm stehen, zeigen die Harpstedter Landwirte schon am kommenden Sonnabend, 8. Juli, 14 Uhr. Ausgangspunkt der Feldrundfahrt per Fahrrad ist auf dem „Dreiangel“ in Harpstedt die Biogasanlage von Frieder Eiskamp. An mehreren Standorten auf der etwa zwei Kilometer langen Strecke zeigen die Landwirte den aktuellen Stand von Wintergetreidebeständen, Kartoffeln, Mais und Zuckerrüben. Außerdem werden Versuche zu Mais und Zwischenfrüchten vorgestellt. Der Bezirk Harpstedt hofft auf großes Interesse aus der Bevölkerung und auf viele Teilnehmer. Unser Bild: Nach einem außergewöhnlich trockenen Frühjahr steht die Wintergerste bereits kurz vor der Erntereife. - Foto: Jerebic