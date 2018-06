„Feelings“ verzücken viele Fans in voller Kirche mit Musical, Rock und Pop

Was die „Feelings“ in der Harpstedter Christuskirche ablieferten, konnte sich hören und auch sehen lassen. Das Publikum erlebte eine Show mit etlichen Gänsehautmomenten. - Foto: Rottmann

Harpstedt - Der Jugendchor „Feelings“ hat es am Sonntag mit dem Programm „Summerwind“ geschafft, die Harpstedter Christuskirche zu füllen – und die vielen Fans restlos zu begeistern. Sogar von der Empore aus verfolgten Zuhörer die Aufführung. „Sie sehen hier heute eine Mannschaft, die schon ganz lange zusammen probt und auftritt. Zwar sind nicht mehr alle aus den Anfängen dabei, dafür aber einige Neue dazugekommen“, erläuterte Pastorin Elisabeth Saathoff. Die Anmoderation übernahm Lisa Schulz-Achelis. Sie hatte den „Feelings“ lange Jahre die Treue gehalten, ehe sie mit ihrer Familie nach Hannover zog. Den Anfang im musikalischen Reigen machte Queens erster Superhit, die „Bohemian Rhapsody“.

Anschließend glänzte Bjarne Kolb als Solist mit „Till I hear you sing“ – und gleich ein weiteres Mal im Duett mit Alina Kolweyh bei „Once upon another time“. Als dritten Extrakt aus Andrew Lloyd Webbers Musical „Phantom der Oper – Liebe stirbt nie“ sang Alina Kolweyh den Titelsong „Love never dies“.

Im weiteren Verlauf erlebten die Zuhörer die Solostimmen von Isabell Krössing und Neele Hellbusch („Was fühl ich in mir“) sowie Alina Wenke und Ilka Sander („Nur ein Tag“); beide Stücke stammen aus dem Musical „Wicked – Die Hexen aus Oz“. Ein weiteres Highlight bescherte Luis Villar den Zuhörern mit einem Medley aus den Evergreens „Strangers in the night“, „Summerwind“ und „Fly me to the moon“. Mit Ennio Morricones „E Piu Ti Penso“, das im Duett von Andrea Bocelli und Ariana Grande Popularität erlangt hat, läuteten Frederike Windhusen und Luis Villar die Pause ein.

Im zweiten Teil ließen sich die Zuhörer von einem Reigen von Soloauftritten mitreißen: Alina Kolweyh sang „The movie in my mind“ aus „Miss Saigon“, Luis Villar „Sway“ (besonders bekannt in der Version von Dean Martin), Frederike Windhusen den Amy-Winehouse-Hit „Valerie“ sowie George Gershwins „I got rhythm“ – und Matti Ertel „Heaven on their mind“ aus dem Musical „Jesus Christ Superstar“.

Gänsehautmomente bereiteten dem Publikum die Titel „Candyman“ von Christina Aguilera, Beyoncés Ballade „Halo“ sowie „Uptown funk“ von Mark Ronson, Bruno Mars und Justin Timberlake. Den fetzigen Schlusspunkt setzte der Jennifer-Lopez-Hit „Let’s get loud“.

Jana Böschen und Lara Haake hatten zwar keine Soloauftritte, verhalfen dem Konzert aber gleichwohl mit ihren ausdrucksstarken Stimmen mit zum Erfolg. Ebenso Dietrich Wimmer am Klavier – sowie Mario Greenway und Maximilian Springer, die Licht und Ton exzellent in Szene setzten. Standing Ovations belohnten die „Feelings“ für ihre grandiose Musical-Pop-Rock-Show.

Daniela Predescu zeigte sich überwältigt von der großartigen Leistung ihrer Schützlinge, die übrigens die gesamte Choreografie allein erarbeitet hatten. „Ich habe lediglich bei der Kostümauswahl etwas beraten“, meinte die Chorleiterin schmunzelnd.

Die Proben für das Konzert hatten erst im März begonnen. Eine richtige Generalprobe gab es nicht; es sei aufgrund privater Termine nicht möglich gewesen, „alle gleichzeitig auf die Bühne zu kriegen“, verriet Frederike Windhusen. Allen habe das Üben viel Spaß gemacht, „obwohl die Proben in diesem Jahr etwas chaotischer waren, weil wir uns vieles selbst erarbeitet haben“, ergänzte Luis Villar. „Heute hat einfach alles gepasst. Wir sind als Gruppe sehr stolz auf das erreichte Gesamtergebnis“, urteilte Matti Ertel nach dem Auftritt. - aro