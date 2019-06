„Feelings“ sorgen für Musicalfeeling

+ Eingängige Musicalmelodien und große Emotionen versprechen die „Feelings“ ihrem Publikum. Foto: Kirche

Harpstedt – Eine gefühlsgeladene Reise durch die Welt des Musicals, stimmige Kostüme und mitreißende Melodien versprechen die „Feelings“ den Besuchern der Harpstedter Christuskirche für Sonntag, 30. Juni, 17 Uhr. In dem Gotteshaus serviert der von Daniela Predescu geleitete Jugendchor dann eigens choreografierte Highlights aus berühmten Musicals wie „Westside Story“, „Les Misérables“, „Sister Act“ oder „Grease“. Eintritt wird nicht erhoben, am Ausgang aber um eine Kollekte gebeten. Die „Feelings“ hoffen darauf, Musicalfeeling in einem gut gefüllten Gotteshaus versprühen zu können.