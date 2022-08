Fazit nach Turnierserie in Dünsen: „Alles lief wie am Schnürchen“

Nach dem Ende des U11-Turniers im Rahmen des Horst Schumacher Cups ging die Mannschaft des VfL Wildeshausen (unser Bild) als Sieger vom Platz. In den anderen Altersklassen siegten die Teams „Heidkrug 1“ (U7), „Delmenhorst 1“ (U8), JSG Delmenhorst 1 (U9), abermals die JSG Delmenhorst (U10), FC Huchting (U12) und Brinkumer SV (U13). © Rottmann

Dünsen – Die sechste Auflage des Horst Schumacher Cups in Dünsen ist vorbei – und ein Erfolg gewesen. Der knapp einwöchige Turnierreigen für den Fußballnachwuchs mobilisierte mehr als 600 Spieler mit ihren Trainern. Die weitesten Wege nahmen der OSC Bremerhaven sowie der JFV Unterweser aus Loxstedt bei Bremerhaven in Kauf. 67 Mannschaften glänzten in spannenden, torreichen und fairen Begegnungen.

Keiner musste mit leeren Händen nach Hause fahren. Die Spieler in den Turnieren der U8 bis U10 erhielten je eine Medaille. Zudem bekam jede Mannschaft einen Pokal. Ab der U11 nahm jedes Team einen hochwertigen Derby-Star-Trainingsball entgegen.

Der Horst Schumacher Cup entpuppte sich einmal mehr auch als eine sehr gern angenommene Möglichkeit für den Fußballnachwuchs aus der Region, sich auf die Punktspielsaison vorzubereiten. Die Organisatoren setzten – wie gewohnt – alles daran, der Turnierserie zum Erfolg zu verhelfen.

Alles lief wie am Schnürchen.

Da gab es alles Mögliche zu tun, zu organisieren und zu koordinieren. Nicht nur Namensgeber Horst Schumacher, sondern auch die Jung-Schiedsrichter, alle Mannschaften der Fußball-Spielgemeinschaft Dünsen-Harpstedt-Ippener mitsamt Elternschaft, das Auf- und Abbauteam sowie viele weitere Helfer waren aktiv eingebunden.

Nach der „FUNino-Weltmeisterschaft“ für den jüngeren Nachwuchs fühlten sich auch diese beiden Spieler mit Fahnen und Pokalen fast wie große Fußballstars. © Rottmann

„Alles lief wie am Schnürchen. Der Platz war nach dem Ende eines jeden Turniers auch schnell wieder aufgeräumt“, zeigte sich Horst Schumacher mit dem Ablauf sehr zufrieden.

Die Sieger im Überblick

Am Tag nach dem Auftakt mit den U7-Mannschaften (wir berichteten) ging es mit der U8 und einer „FUNino-Weltmeisterschaft“ auch in dieser Altersklasse weiter. Die jungen Spieler genossen es, sich einmal wie große Stars zu fühlen, mit Länderfahnen zum Song „Waka Waka“ von Shakira einzulaufen und von den mitgereisten Eltern bejubelt zu werden. Am Ende ließ sich das Team „Delmenhorst 1“ als „FUNino-Weltmeister“ feiern. Im Verlauf der anderen Turniere siegten „Heidkrug 1“ in der U7, die JSG Delmenhorst sowohl in der U9 als auch in der U10, der VfL Wildeshausen in der U11, der FC Huchting in der U12 und der Brinkumer SV in der U13.

