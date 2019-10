Farbenmeer aus Gelb, Rot, Blau und Weiß

Jubiläumsvorboten: Matthias („Tessa“) Hoffmann hat Fahnen für den Marktplatz gesponsert

+ Reichlich Arbeit steckt in den „Loué-Fahnen“. V.l.: Günter Borchers, Matthias Hoffmann und Carola Borchers. Foto: boh

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Dass sich im Wappen von Harpstedts französischer Partnerstadt Loué drei Hummer wiederfinden, hat Matthias („Tessa“) Hoffmann verblüfft. Dieses Motiv habe er bislang gar nicht so bewusst wahrgenommen, sagt der Ratsherr, der kürzlich Klaus Budzin als stellvertretender Fleckenbürgermeister im Amt „beerbte“. Ihm und der Raumausstatterfamilie Borchers verdankt Harpstedt ein besonders einladendes Bild anlässlich der bevorstehenden Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Gemeindepartnerschaft: Insgesamt acht Fahnen lenken beim Jubiläum am kommenden Wochenende auf dem Marktplatz die Aufmerksamkeit auf sich. Vier davon repräsentieren den Flecken in Blau und Weiß. Die übrigen vier sind brandneu – und dem Louéser Wappen nachempfunden. Sie erstrahlen in den Signalfarben Gelb und Rot; die eingangs erwähnten Hummer fehlen natürlich nicht.