Farbe am Amtshof müsste atmungsaktiver sein

Eine Augenweide ist der Amtshof, wenn alles blüht. Gleichwohl nagt der Zahn der Zeit am Gebäude. Foto: Claus Lampe/VVV

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Nach akribischer Untersuchung der Bausubstanz des Harpstedter Amtshofes hat der Monumentendienst jetzt dem grundsätzlich hinter verschlossenen Türen tagenden Samtgemeindeausschuss die angefertigte Expertise, 80 bis 90 Seiten, detailliert erläutert. Auf Nachfrage unserer Zeitung gab Bürgermeister Herwig Wöbse zumindest ein wenig daraus preis.

So empfiehlt der Monumentendienst eine atmungsaktivere Farbe für die Fassade, damit das Mauerwerk darunter besser trocknen kann, wenn Wasser eindringt. „Ein neuer Anstrich ist aber sicher nicht die erste Maßnahme, die ansteht“, sagte Wöbse. Kleinere, mittlere und auch gravierendere Mängel zeige die Expertise auf, was angesichts des Gebäudealters nicht verwundere. Gleichwohl: „Der Amtshof ist in seinen Grundfesten nicht gefährdet“, betonte der Verwaltungschef schmunzelnd.

Der Monumentendienst habe ein hohes physikalisches, technisches und handwerkliches Know-how an den Tag gelegt, die Maßnahmen sehr detailliert erläutert, sie nach ihrer Dringlichkeit beurteilt, praktikable Lösungswege aufgezeigt und dazu geraten, nicht mehr zu sanieren, als nötig sei. Wöbse: „Zu viel zu machen, kann eben durchaus falsch sein.“ Auch unter dem Anstrich des Gebäudes gebe es „Stellen, an denen gearbeitet werden muss“. Die Maßnahmen müssten nicht „heute oder morgen“ erledigt werden, aber „wir müssen uns damit beschäftigen“, verhehlte der Bürgermeister nicht.

Zunächst werde sich das Bauamt der Samtgemeinde mit der Expertise beschäftigen. Eine intensive Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde sei nötig. Womöglich bedürfe es der Unterstützung durch ein Planungsbüro. Vor der Verwaltung liege in Sachen Amtshof jedenfalls noch jede Menge Arbeit. Auch müsse eine Priorisierung vorgenommen werden. Die Sanierung werde sich sicher „über einen längeren Zeitraum“ hinziehen. Eine kleine Maßnahme sei im Übrigen bereits erledigt: Im Bereich der Kellergewölbe unter dem Nordflügel sei die Abstützung verstärkt worden.

Dass die Amtshofsanierung ganz schön ins Geld gehen dürfte, klang am Donnerstagabend im Rat der Gemeinde Prinzhöfte an. Herwig Wöbse machte indes noch keine Angaben zu dem voraussichtlichen Investitionsvolumen, sofern es sich überhaupt bereits abschätzen lässt.

Klar ist jedenfalls: Die Sanierung bedeutet für die Samtgemeinde eine zusätzliche Herausforderung. Schon jetzt „drücken“ die kurz- bis mittelfristig avisierten Investitionen – von neuen Feuerwehrhäusern und -fahrzeugen über die Erneuerung des Kindergartens „Waldburg“ und eines Technikkellers im Freibad bis hin zur Grundsanierung der Gemeindeverbindungsstraße „Groß-Ippener-Weg“ – gewaltig. Das alles in den nächsten Jahren haushaltstechnisch darzustellen, dürfte ausgesprochen schwierig werden.

Der Harpstedter Amtshof wird also wohl noch warten müssen – zumindest, was die kostenintensiveren Maßnahmen anbelangt.