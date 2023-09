Familiärer Charme zeichnet Winkelsetter Drachenfest aus

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Mit etwas Ehrgeiz gelang es, den Drachen in die Luft zu bekommen. Das begleitende Malangebot nahmen die Besucher gern an. © Bohlken

Winkelsett – Um den Drachen in die Luft zu kriegen, kam es auf Tempo an, zumal der Wind nicht gerade kräftig blies. Da kleinere Kinder aber wegen ihrer kurzen Beine noch nicht so viel Geschwindigkeit aufnehmen konnten, beschränkten sich Mama und Papa am Sonntagnachmittag keineswegs aufs bloße Erklären, sondern rannten oft genug selbst mit dem Fluggerät im Schlepp über den Winkelsetter Stoppelacker.

Auf hinreichend Ehrgeiz folgte im günstigen Fall ein Erfolgserlebnis. Manche Drachen, vor allem federleichte Exemplare, hielten sich erstaunlich lange am Himmel.

Das vom Schützenverein Reckum-Winkelsett zum 21. Mal organisierte Drachenfest mobilisiert für gewöhnlich 100 plus x Teilnehmer, in guten Jahren auch mal 150. Um eine Massenveranstaltung handelt es sich somit nicht. Gleichwohl beschränkt sich das Einzugsgebiet keineswegs auf das Dorf oder die Gemeinde Winkelsett. „Zum Teil kennen wir die Leute, die kommen, im Verein nicht. Auch Bremer waren schon hier“, weiß Eike Böpple, der sich im Schützenverein um die Pressearbeit kümmert. Auf Fest Nummer 21 verkaufte er an der Seite von Neele Blanck Drachen.

Als Kuchenbäckerinnen trugen Jessica Bahrs, Lea-Madlen Spreen, Sarah von Bargen-Riedemann und Vivien Rolappe zum Gelingen bei. „Die müsst ihr unbedingt probieren. Sehr lecker“, sprach sich durch eifrige Mundpropaganda die Qualität der von Meike Hartlage gebackenen Waffeln im Nu unter den Besuchern herum. Für deftige Kost vom Rost sorgte derweil Grillmeister Hermann Hartlage. Der familiäre Charme der Veranstaltung machte sich auch daran bemerkbar, dass Harry Riedemann und Sarah von Bargen-Riedemann nicht nur die „Location“ zur Verfügung stellten, sondern es den Besuchern sogar gestatteten, ihre häusliche Toilette zu nutzen.

Beteiligung top, aber nur wenig Wind

„Die Beteiligung ist einmal mehr super, wenngleich wir – wie fast immer – durchaus etwas mehr Wind gebrauchen könnten. Das Fest wird stets gut angenommen“, freute sich Eike Böpple.

Von der Möglichkeit, etwas abseits des Hauptgeschehens Drachen zu bemalen, machten Kinder und Eltern ebenfalls sehr gern Gebrauch. „Das bieten wir nun schon seit mehreren Jahren an“, verriet Böpple.

Corona hatte den Schützenverein gezwungen, mehrmals auf das Drachenfest zu verzichten. „Ansonsten aber“, so Böpple, „haben wir das immer durchgezogen – bei jedem Wetter. Einmal hat es zusätzlich zu reichlich Regen sogar gestürmt. Erwartungsgemäß kamen nur wenige Leute, aber wir haben’s stattfinden lassen.“ Der Veranstaltungsort wechselte in all den Jahren nur einmal – vom Modellflugplatz in Kellinghausen nach Winkelsett auf den „Acker bei Familie Riedemann“.