Fahrer nach Unfall „weg“

Polizeiliche Suche verläuft erfolgreich

Gross Ippener - Etwa um 3.10 Uhr am frühen Sonnabendmorgen hat die Polizei einen Verkehrsunfall auf der A1 im Bereich der Anschlussstelle Groß Ippener, Richtung Bremen, gemeldet bekommen – zusammen mit dem Hinweis, dass sich in dem Fahrzeug niemand mehr befinde. Die Streife, die zuerst vor Ort war, traf dort tatsächlich keine Autoinsassen an. Im Verlauf einer Suche mit mehreren Einsatzfahrzeugen gelang es, den Fahrer gegen 3.45 Uhr festzustellen. Der Mann, ein 45-Jähriger aus Wallenhorst, hielt sich noch in der Nähe des Unfallortes auf. Da er Verletzungen erlitten hatte, kam er in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Überprüfung stellte die Polizei bei ihm eine Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden zwei Blutproben entnommen. Seinen Führerschein musste der Mann den Polizisten aushändigen. Den 45-Jährigen erwarte nun „ein umfangreiches strafrechtliches Ermittlungsverfahren und ein längerer Entzug der Fahrerlaubnis“, teilte die Inspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch mit. Der Unfallwagen sei derweil nicht mehr fahrbereit gewesen und habe abgeschleppt werden müssen. Die Höhe des am Wagen entstandenen Schadens schätzte die Polizei auf etwa 4 000 Euro. - eb/boh