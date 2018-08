Fachwerkgiebel erhebt sich in die Lüfte

Harpstedt - Ein noch recht kleines Teil der ehemaligen Harpstedter Disco mit Bistro „Zum Sonnenstein“, ein Fachwerkgiebel an der Wildeshauser Straße, hat sich am Mittwochmittag in die Lüfte erhoben. Nach Durchtrennen zweier Befestigungsbalken hievte ein Kran die rund 1,2 Tonnen schwere Last vom Gebäude. Vorausgegangen war das Sichern und „Verpacken“.

Alle Giebel- und Wandteile, die ins Museumsdorf Cloppenburg verfrachtet werden, verbleiben zunächst vor Ort. Der Transport per Tieflader soll gebündelt über die Bühne gehen und binnen einer Woche abgewickelt werden. Die Translozierung des ehemaligen „Stein“-Bistros inklusive Sektbar übernimmt – wie berichtet – die JaKo Baudenkmalpflege GmbH aus dem oberschwäbischen Rot am Rot. Die Betonsäge leistet derweil an der Gebäude-Außenhaut ganze Arbeit. Beobachter wunderten sich über das hohe Tempo – selbst bei Vertikalschnitten durchs Mauerwerk. Weichen musste indes eine 1987 gepflanzte Eiche, weil insbesondere die Krone die Arbeiten behinderte. - Foto: Harro Hartmann