Von extrem emotional über folkloristisch angehaucht bis beseelt

Harpstedt – Nach der Sommerpause geht es mit den „Kultur am Donnerstag“-Hutkonzerten im „Liberty’s“ in Harpstedt unter Volldampf weiter. Schlag auf Schlag reihen sich drei Gastspiele binnen drei Wochen aneinander, die jeweils um 20 Uhr beginnen.

Den Anfang macht am 29. August Songpoet Ulrich mit deutschsprachigen Songs „aus den Dünen“. „Eine Gitarre, eine Stimme, ein Typ – bereit, die Welt zu erobern“, kündigen die ARTgenossen als Veranstalter den Songwriter an. Lisa Schlesies-Janssen (Hintergrundgesang) und Marie Schlesies-Janssen (Violine) begleiten ihn. Steffen-Ulrich Schöps, wie Ulrich vollständig heißt, hat drei Doppelnamen tragende Brüder. „Meine Eltern dachten wohl, es wäre ungerecht, mir keinen zu geben“, flachst der Künstler, der seine Musik „extrem emotional“ findet. Er wolle Menschen mitnehmen, ihnen seine Geschichten erzählen. Wenn die Zuhörer nach dem Konzert gut gelaunt und „vielleicht ein bisschen nachdenklich nach Hause gehen“, habe er sein Ziel erreicht. Inspiriert von John Mayer, Tommy Emmanuel und Gregor Meyle, schreibt der 27-Jährige, auch Frontmann einer dreiköpfigen Combo, Songs über alles, was (ihm) wichtig ist: neue und alte Liebe, bröckelnde Beziehungen, Freundschaft, Erinnerungen. Über das kommende Album des Trios sagt er: „Große Sache!“ Er wolle gern „die eigene Scheibe mit aufwendig gestaltetem Booklet in der Hand halten, bevor die CD endgültig dem USB-Stick oder Spotify gewichen“ sei. Ein nachvollziehbares Ziel. Und wie schaut’s mit Fernzielen aus? „Extrem reich werden mit der folglich daraus resultierenden Weltherrschaft“, erwidert Schöps im Scherz.

• Die markante raue Stimme von Bent Ivar Depui Tversland können die Fans des sympathischen Norwegers am 12. September erneut im „Liberty’s“ erleben. Der Songwriter stellt dann auch sein neues Album vor. Seine Songs handeln vom Verkaufen der Seele, eigener Bestimmung, Hoffnung, Licht, Schicksalsschlägen sowie vom Hinfallen und Aufstehen. In schlichter Wortwahl „ausdrucksstark auf den Punkt gebracht, beschreibt er nicht in Geschichten, sondern eher in Botschaften Szenen des Scheiterns und malt Bilder des Überwindens bis hin zu alten Kinderträumen, einmal ein König sein zu wollen, der alles gut macht“, heißt es in der Ankündigung. Stimmlich bewegt sich der Sänger zwischen Tom Waits und Joe Cocker. Seine Musik trägt Einflüsse von Balkanrhythmen, französischen Chansons sowie aus Gipsy-, Rock- und Folk-Music in sich. Der Singer-Songwriter tritt mit Regina Mudrich (Violine), Tom Anders Klungland (Gitarre), Martin Zemke (Bass) und Tjard Cassens (Percussion) auf.

• Mit „Black Patti“ gastieren am 19. September der schon mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnete Gitarrist und Mundharmonikaspieler Peter Crow C. und sein Partner Ferdinand „Jelly Roll“ Kraemer (Gesang, Gitarre, Mandoline) zum zweiten Mal im „Liberty’s“. Akustischer Pre-War-Blues, zu weiten Teilen auf Eigenkompositionen fußend, brachte sie auf renommierteste Festivals wie das „Birmingham Jazzfestival“. „Red Tape“ heißt der aktuelle Tonträger der versierten, meist mit wunderbar zweistimmigem Gesang antretenden Musiker. Das Album, auf traditionellen Instrumenten eingespielt, wurde vollanalog aufgenommen. Das äußerst abwechslungsreiche Repertoire des Duos aus Süddeutschland umfasst filigran-kunstvolle und berührende Roots-Musik zwischen tiefschwarzem Delta-Blues, federndem Ragtime und beseelten Spirituals. boh