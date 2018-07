500 Euro für den Kapitalstock

Der Spendenübergabe der Sängerkreisgruppe Klosterbach-Delme an die Harpstedter Kirchenstiftung in der Christuskirche wohnten Manfred Sander, Steffen und Elisabeth Akkermann, Fred Büchau und Dieter Claußen (von links) bei. - Foto: Timo Rucks

Harpstedt - Vom Kreisgruppenchorkonzert vom 3. Juni in der Harpstedter Christuskirche hat die Kirchenstiftung profitiert. Nach Abzug angefallener Kosten blieben 500 Euro von der erbetenen Kollekte übrig. Diese Summe spendete jetzt der Vorsitzende Fred Büchau im Namen der Sängerkreisgruppe Klosterbach-Delme der Kirchenstiftung der evangelisch-lutherischen Christusgemeinde. Der Kuratoriumsvorsitzende Dieter Claußen und sein Stellvertreter Manfred Sander dankten herzlich.

Der Spendenübergabe wohnte auch Steffen Akkermann mit seiner Frau Elisabeth bei. Er war während des Chorkonzertes für sein 50-jähriges ehrenamtliches Wirken als musikalischer Leiter des Gemischten Chors Harpstedt ausgezeichnet worden – mit der Ehrennadel des Chorverbandes Niedersachsen-Bremen in Gold (wir berichteten).

Neben diesem Jubiläum gab es ein weiteres, das während der Veranstaltung eine Würdigung erfuhr – die schon seit 25 Jahren bestehende Freundschaft zwischen dem Gemischten Chor Harpstedt und der Chorgemeinschaft Engelsdorf. Die Sangesfreunde aus dem Leipziger Stadtteil, der einst eine eigenständige Kommune war und am 1. Januar 1999 trotz Widerstandes aus der Einwohnerschaft eingemeindet wurde, trugen auch selbst zum Gelingen des Konzertes bei. Es ist übrigens bereits das 68. Sängerfest des Sängerkreises Klosterbach-Delme gewesen.

Die 500-Euro-Spende fließt in den Kapitalstock der Kirchenstiftung. Dieses Vermögen soll „auf ewig“ unangetastet bleiben. Aus den Zinsen fördert die Stiftung Vorhaben und Anschaffungen der Kirchengemeinde, wobei die Schwerpunkte auf der Jugendarbeit und der Kirchenmusik liegen.

Unterdessen läuft die Anmeldefrist für das nächste (Kirchen-)Stiftungsmahl, das am Dienstag, 18. September, um 19 Uhr in „Hackfeld's Dorfkrug“ in Klein Ippener beginnt. Neben einem Festtagsbuffet und musikalischen Kostproben des Gospelchores hält der ehemalige Harpstedter Pastor Gunnar Schulz-Achelis einen Vortrag über die „Zukunft der Kirche“. Der Festschmaus kostet 27,50 Euro pro Person. Ein Drittel der Einnahmen überlässt Wirt Dieter Winkler der Kirchenstiftung. Wer dabei sein will und sich seinen Platz noch nicht gesichert hat, möge sich zu den Öffnungszeiten an das Kirchenbüro in Harpstedt (Tel.: 04244/452) wenden. - eb/boh