Die etwas andere Goldhochzeitskutsche

Colnrade - Eine gelungene Überraschung haben Inge und Manfred Hense aus Colnrade am Sonnabend anlässlich ihrer Goldhochzeit erlebt, die sie in „Anne’s Bauerncafé“ in Rüssen feierten: Zum Schauplatz der Feierlichkeit wurden sie nicht mit einem Auto gebracht und auch nicht mit Pferd und Kutsche.

Stattdessen fuhr Albert Röber aus Colnrade mit einem Stahlross vor, das 1967 gebaut wurde – also in jenem Jahr, in dem für die Jubilare die Hochzeitsglocken geläutet hatten.

Kartenspielkumpels des Goldbräutigams hatten den Fendt Farmer 3S-Traktor für den besonderen Anlass hergerichtet. Der Chauffeur begrüßte das Goldpaar standesgemäß und versicherte den ordnungsgemäßen Zustand des Transportmittels. In einer kuscheligen Decke eingehüllt, ging es dann mit 42 Pferdestärken in mäßiger Geschwindigkeit in die Nachbargemeinde, wo die Jubilare mit Familie, Freunden und Nachbarn bis in die Abendstunden feierten.

eb