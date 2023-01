Essgarten: Parkplatzmangel bleibt ein Problem

Von: Jürgen Bohlken

Beim Anrichten von Salat mit Produkten aus dem Essgarten: Malou Furch und Angelika Stelter (von links). © Essgarten

Barjenbruch – Ob es zu Beginn der neuen Essgartensaison in Barjenbruch einen Tag der offenen Tür mit Programm geben wird, ist noch ungewiss. Das dreiköpfige Betreiberteam aus Angelika Stelter, Malou und Nils Furch richtet im neuen Jahr das Augenmerk vor allem auf das „gestrickte“ Kursprogramm. Der Enthusiasmus ist offenbar ungebrochen. Diesen Eindruck hinterließ Malou Furch in einem Telefoninterview mit unserer Zeitung.

Frage: Was gibt es im Winter im Essgarten zu tun?

Furch: Wir finden Zeit für den Rückschnitt. Wir ernten fleißig Topinambur. Wir haben auch Mispeln geerntet – und natürlich verarbeitet.

Frage: Topinambur kennt vielleicht nicht jeder. Was ist das?

Furch: Ein Gemüse. Die Knolle kann man den Winter über aus der Erde rausziehen und entweder roh oder gekocht genießen.

Frage: Womit hat sich das Essgartenteam sonst in den zurückliegenden Monaten beschäftigt?

Furch: Wir haben das neue Jahr durchgeplant. Unser Veranstaltungsprogramm ist nun online gestellt. Es erforderte eine intensive Planung. Von daher haben wir verhältnismäßig viel Zeit im Büro verbracht.

Frage: Gibt es Veränderungen gestalterischer Art, die das Essgartenteam 2023 angehen will?

Furch: Ein größeres Projekt, das den Garten betrifft, liegt nicht vor uns. Wir haben ja 2022 den Miniwaldgarten am Parkplatz angelegt. In diesem Jahr legen wir den Fokus auf unser Kursprogramm mit vielen neuen Veranstaltungen, die wir kreiert haben. Wir würden uns natürlich freuen, wenn das gut anläuft.

Frage: Was ist neu am Kursprogramm?

Furch: Fast alles. Mit Ausnahme des Waldgartenseminars mit Volker Kranz und eines Obstbaumschnittkurses.

Frage: Ist sich das Essgartenteam beim Programmzuschnitt immer einig gewesen? Oder gab es Meinungsverschiedenheiten zu der Frage, welche Veranstaltungen ins Konzept passen und welche nicht?

Furch: Ein Kurs heißt „Das perfekte Wildgulasch“. Der Referent Sascha Meyer, selbst Jäger, zeigt, wie man ein Reh komplett zerlegt und komplett verarbeitet. Ob wir uns darauf einlassen sollten, war für uns auf jeden Fall diskussionswürdig. Wir haben uns in diesem Zusammenhang natürlich gefragt, ob es notwendig ist, ein Tier für den menschlichen Verzehr zu töten. Zumal inzwischen viele Menschen kein Fleisch mehr essen – oder aber deutlich weniger. Unsere Meinung dazu war: Wenn Fleischverzehr, dann bewusst! Am Ende haben wir den „Wild Cooking“-Kurs ins Programm reingenommen. Wir finden, es macht einen Riesenunterschied, ob ein Tier immer in freier Wildbahn gelebt oder nichts anderes kennengelernt hat, als in einem engen Stall eingepfercht zu sein.

Frage: Ernähren Sie sich selbst vegetarisch oder vegan?

Furch: Ich esse selten Fleisch. Nur wenige Male im Monat. Aber es kommt schon vor. Ich habe sogar über zehn Jahre lang vegetarisch gelebt. Es kostet mich keinerlei Überwindung, mich weitgehend auf pflanzliche Nahrungsmittel zu beschränken.

Frage: Zurück zum Essgarten: Sind dort nach dem Verkauf der Anlage durch Voreigentümer Frits Deemter neue Pflanzen hinzugekommen?

Furch: Der angelegte Miniwaldgarten ist neu. Einige Pflanzen haben sich dort aber sozusagen wiederholt – etwa der Szechuanpfeffer, weil er einfach großartig und lecker ist. Neu hinzugekommen ist hingegen etwa die Filzkirsche.

Pflanzenwissen gab ihr die Mama mit auf den Lebensweg: Malou Furch (34) – hier an einem Gemüsebaum (Toona sinensis) mit essbaren Blättern. © Essgarten

Frage: War das Interesse am Gärtnern und am Waldgarten schon vor dem Erwerb des Anwesens in Barjenbruch da? Oder hat es sich erst entwickelt?

Furch: Das war vorher da. Angelika Stelter hatte sich während einer zweijährigen Reise einen Waldgarten auf La Gomera angeguckt. Sie zog sogar in Erwägung, dort zu bleiben. Das ist dann doch nicht passiert. Als sie zurückkam, erzählte ich ihr von dem zum Verkauf stehenden Essgarten in Barjenbruch. Uns beiden war klar: Genau das wollen wir. Ich selbst bin hier auf dem Land aufgewachsen. Ich war von klein auf bei der Gartenarbeit dabei. Das war für mich ganz selbstverständlich. Mit zwölf Jahren habe ich die erste Brennnesselsuppe auf dem Herd meiner Eltern gekocht. Bei mir kam zu meiner Naturverbundenheit hinzu, dass ich ein bisschen verfressen bin (lacht). Als Kind saß ich oft auf der Wiese und naschte Sauerampfer, wenn ich Appetit hatte. Meine Mama hat mir Garten- und Pflanzenwissen mitgegeben.

Frage: Und Ehemann Nils? Was reizt ihn am Essgarten?

Furch: Er kann sich hier austoben. Er ist handwerklich begabt und tüftelt ausgesprochen gerne. Wenn hier mal was wackelt oder kaputt geht, ist es großartig, einen Mann zu haben, der das wieder richten kann. Der bei Bedarf auch schon mal die Kettensäge schwingt. Das kann ich nicht so gut. Dafür ist Manpower durchaus nützlich.

Frage: Stürmische Winter, trockene Sommer: Wie wirkt sich das Wetter, das ja unter Gärtnern immer ein Thema ist, im Essgarten aus?

Furch: Im vergangenen – sehr niederschlagsarmen – Sommer hatten viele Bäume, gerade jüngere, braune Blätter. Und sogar der Giersch lag platt. Unten auf dem Grundstück haben wir einen Grundwasserteich. Da war kaum noch Wasser drin. Im Herbst gab es aber dann ja sozusagen einen zweiten Frühling. Nun regnete es doch mehr, und die Bäume sprießten wieder aus. Für die Äpfel war das großartig. Auch die Kirschernte war riesig. Was uns mit Blick auf den Ertrag ärgerte, waren die Nacktschnecken. Die fraßen uns draußen die Gemüsepflanzen komplett ab. Sie haben uns geradezu überrannt.

Frage: Wie entwickelt sich die Essgartengastronomie?

Furch: Wir wünschen uns wieder Gourmet-Abende wie zu Zeiten des früheren Betreibers Frits Deemter. Wir halten Ausschau nach guten Köchen, die das übernehmen könnten.

Frage: Weil das Team selbst nicht so talentiert am Herd ist?

Furch: Doch, das sind wir schon! Ich auf jeden Fall! Für die Waldgarten-Wochenendseminare kochen wir aus der wilden Küche mit wirklich allem, was der Garten zu bieten hat. Aber daran nehmen eben auch nur maximal 20 Leute teil. Anlässlich eines Gourmet-Abends können es durchaus dreimal so viele sein. Und es ist eben etwas ganz anderes, für eine Gesellschaft dieser Größenordnung alles „on point“ auf den Tisch zu bringen.

Frage: Da braucht es Großküchenerfahrung?

Furch: So ist es. Und die habe ich jedenfalls nicht.

Frage: Ist die Entscheidung, den Essgarten zu kaufen und zu betreiben, auch aus heutiger Sicht noch die richtige gewesen?

Furch: Auf jeden Fall. Wir sind hier großartig angekommen. Die Nachbarschaft ist total nett. Wenn ich mit dem Hund meine Runden drehe, finde ich es schön, Menschen zu treffen. Es ist nämlich gar nicht so einsam hier, wie viele Leute vielleicht denken. Wir Essgartenbetreiber stehen weiterhin voll hinter dem Konzept und freuen uns auf die nächsten Jahre.

Frage: Wird es auch im neuen Jahr eine Saisoneröffnung mit Programm geben? Einen Tag der offenen Tür oder dergleichen?

Furch: Das steht noch in den Sternen, weil wir ein Parkplatzproblem haben. Die Autos dürfen hier wegen des landwirtschaftlichen Verkehrs nicht am Straßenrand abgestellt werden. Wir müssen mal sehen, ob ein Bauer ein Feld vielleicht gerade nicht bestellt hat und uns eine Nutzung der Fläche für Parkzwecke ermöglichen kann.

Mehr Kurse, mehr Vielfalt Zu Führungen gesellen sich im Essgarten in Barjenbruch nun vermehrt Kurse. Deren Anzahl legt sogar deutlich zu – und mit ihr die Themenvielfalt. Das ist nicht zuletzt der Kooperation mit Fachleuten geschuldet, die ihre Kompetenzen bei der Gestaltung der Workshops und Seminare einbringen.

Anna Pigors klärt Interessierte am Sonntag, 7. Mai, in einem vierstündigen Kurs darüber auf, worauf es beim Anlegen eines Beets für Küchen- und Salatkräuter ankommt. Als Äquivalent dazu ist am Sonntag, 18. Juni, die Anlage eines Beetes für mediterrane Kräuter ein Kursthema.

Wochenendseminare zum Gestalten von Waldgärten in Theorie und Praxis leitet Permakulturdesigner Volker Kranz vom 19. bis 21. Mai sowie vom 30. Juni bis 2. Juli.

Mit Seminaren zu Achtsamkeit und intuitivem Essen (16. und 30. Juli) sowie Ayurveda (3. September) betritt der Essgarten Neuland. Gleiches gilt etwa für einen Vortrag zu Pflanzenkrankheiten und Schädlingen (18. Juni) oder die Kurse „Bienenwachs: Von der Bienenwabe bis zur Kerze“ am 30. Juli und „Wild Cooking – Das perfekte Wildgulasch“ am 7. Oktober (inklusive kompletter Zerlegung und Verarbeitung eines Rehs). Das ganze Programm mit vielen weiteren Informationen ist inzwischen online gestellt.

Auf essgarten.de sind die Angebote auch buchbar. Weiterhin im Programm bleiben Waldgartenführungen mit Kaffee und Kuchen in Eigenregie des Essgarten-Teams, ebenso Obstbaumschnittkurse und Vogelstimmenwanderungen.