Mit dem Esel Joschi nach Bethlehem

Krippenspiel als originelles Musical

+ Mit großer Vorfreude sehen die „Kirchturmspatzen“ der Aufführung entgegen. Foto: Rucks

Harpstedt – In Form eines Musicals kommt am Heiligen Abend, 24. Dezember, ein Krippenspiel daher, das der Kinderchor „Harpstedter Kirchturmspatzen“ dann während des 15-Uhr-Gottesdienstes in der Christuskirche in Harpstedt zur Aufführung bringt. Die Anwesenden erleben die klassische Weihnachtsgeschichte in einem sehr originellen Gewand.