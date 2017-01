Erzeugnisse aus der Region rund um die Uhr verfügbar

Neuer Automat beim Milchhof Schröder wird sehr gut angenommen

+ Direkt neben der Milchtankstelle befindet sich – hinter einer Holztür – der neue Automat (l.) mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen.

KLEIN IPPENER - Von Jürgen Bohlken. „Das läuft unglaublich gut“, freut sich Torsten Schröder vom Hof Schröder am Ortholzer Weg 2 in Klein Ippener über eine neue Errungenschaft neben seiner Milchtankstelle. „Schon wieder fast alles weg“, deutet er auf den Automaten, der regelmäßig mit Büffelwurst und -Cornedbeef, acht Sorten Honig, Eier in den Größen L und XL sowie selbst gemachtem Joghurt „gefüttert“ wird. Kaum voll, schon wieder leer – das passiert fortwährend trotz täglichen Auffüllens.

Die offerierten Produkte kommen allesamt aus der Umgebung, zum allergrößten Teil aus der Gemeinde Groß Ippener. Die Preisliste hängt an einer Wand des Holzhäuschens, das den Automaten beherbergt. „Sie kommt noch vernünftig hinter Glas“, erzählt Torsten Schröder – und hat schon wieder Kundschaft: Wolfgang Eichler rückt mit Angehörigen an, um sich am Automaten zu bedienen. Bezahlen kann die Klientel mit Hartgeld oder Scheinen. Nicht hingegen mit EC-Karte. Die dafür benötigte Technik mit Internet-Anschluss wäre „zu aufwendig“, winkt Torsten Schröder ab. Für die Zwischenlagerung der Produkte habe er einen Extra-Kühlschrank angeschafft. Das Sortiment werde noch um Süßigkeiten und Softdrinks ergänzt, kündigt er an.

Der Automat steht seit etwa zehn Tagen – und schreibt bereits eine Erfolgsgeschichte. Er bietet Direktvermarktern eine gute Chance, ihre Erzeugnisse rund um die Uhr über einen zusätzlichen Vertriebsweg an den Mann und an die Frau zu bringen. Auch der Wasserbüffelhof von Sonja und Heiner Kieselhorst in Groß Ippener, seit dem 16. Jahrhundert in Familienbesitz, nutzt diese Möglichkeit. Zu den im Betrieb selbst permanent verfügbaren Produkten zählen Schinken, Salami, Bockwurst im Glas, Cornedbeef und Leberwurst – alles aus Wasserbüffelfleisch hergestellt, versteht sich. Zweimal jährlich, für gewöhnlich Ende November und Anfang März, wird der männliche Büffelnachwuchs im Alter von zweieinhalb bis drei Jahren geschlachtet.

Was einst als Hobby anfing, hat sich mit den Jahren entwickelt. Als 1983 Heinz Kieselhorst mit der Zucht von Wasserbüffeln begann, war pure Leidenschaft seine Triebfeder. Aus anfänglich wenig Büffeln erwuchs mit der Zeit eine Herde mit einer Stärke von etwa 60 Tieren. Auf seiner Homepage wirbt der Hof mit artgerechter Haltung. Gefüttert werde grundsätzlich mit Heu und Stroh „von unbelasteten Feldern“. Die Tiere könnten den Unterstand frei verlassen, wenn sie wollten. Im Sommer lebten sie auf Weiden und ernährten sich von dort wachsenden Gräsern und Kräutern. Das Fleisch zeichne sich durch Nährstoffreichtum und besonders wenig Cholesterin aus.

Neue Wege geht indes der Hof Schröder in Sachen Vertrieb schon seit Juli 2015. Seinerzeit sorgte die neu geschaffene Milchtankstelle für einiges Aufsehen. Dort bekommen Kunden seither frische Rohmilch, direkt aus dem Euter, gut gekühlt, aber nicht pasteurisiert und nicht homogenisiert. Wer will, kann sie sich selbst gegen Bargeld „zapfen“ (wir berichteten darüber).