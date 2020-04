Erzeuger aus Beckstedt bekundet Interesse

Harpstedt/Beckstedt/Donstorf - Von Jürgen Bohlken. Aus der geplanten Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) in der Samtgemeinde Harpstedt kann doch noch etwas werden. Die aus der Klima-AG und deren „Landnutzung“-Arbeitsgruppe hervorgegangene SoLaWi-Gruppe steht mit einem Beckstedter Erzeuger in offenbar vielversprechenden Gesprächen.

Derweil sind acht Ernteanteilsnehmer aus der Samtgemeinde Harpstedt, die wöchentlich Salat und anderes Gemüse von der SoLaWi Hollerhof in Eydelstedt-Donstorf bekommen, mit den Strukturen dort schon recht gut vertraut. Das Grundprinzip einer Solidarischen Landwirtschaft: Die Kosten der Nahrungsmittelerzeugung werden gemeinschaftlich getragen und die Ernteerträge gleichmäßig auf die Mitglieder verteilt.

„Wir kriegen immer freitags Kisten mit Biogemüse. Wir haben einen Fahrdienst organisiert und wechseln uns mit dem Fahren ab. Einer macht sich jeweils auf den Weg nach Donstorf. Die hierher beförderten Gemüsekisten kommen in Harpstedt in ein Depot. Dort holen sie die Ernteanteilsnehmer ab“, erzählt Irmtraud Keppler, die selbst dazugehört.

„Wir bezahlen einen Betrag zur Deckung der monatlichen Kosten und erhalten im Gegenzug wöchentlich einen Ernteanteil“, sagt die Harpstedterin. Die jüngste Lieferung, die Matthias Hoffmann herankarrte, sei schon die dritte gewesen.

Da nicht ständig Erntezeit ist und die Abnehmer kontinuierlich beliefert werden, „sogar den ganzen Winter durch“, werde Lagerfähiges natürlich eingelagert, so Keppler. „Zuletzt gab es Kartoffeln, Möhren, Petersilienwurzeln, Sellerie und Zwiebeln“, zählt sie auf. „Aber auch Frisches aus Gewächshäusern in Form von Pflücksalat, Spinat und Pak Choi – chinesischem Blätterkohl“, ergänzt sie.

Da seien schon mal Erzeugnisse dabei, „die man sonst vielleicht nicht unbedingt kaufen würde“. Mitunter stelle sich deshalb die Frage: „Was koche ich damit?“ Ein Blick auf chefkoch.de oder in ähnliche Onlineforen könne hilfreich sein, weiß Keppler.

Ein Landwirtsehepaar betreibe die SoLaWi in Donstorf – zusammen mit einem festangestellten Biogärtner, Anbauhelfern sowie Leuten, „die das für eine supertolle Idee halten und sich als Verein mit engagieren“. Letztlich sei der Hollerhof ein „landwirtschaftlicher Gärtnereibetrieb“. Der größte Teil der in die Donstorfer SoLaWi involvierten Personen bestehe aus Ernteanteilsnehmern – aus Kunden. Für die sei ein monatlicher Richtsatz festgelegt worden, der aktuell bei 85 Euro liege.

Die genaue Höhe der tatsächlich zu entrichtenden Beträge werde aber in Bieterrunden festgezurrt. Das Prozedere hat Irmtraud Keppler im November vergangenen Jahres selbst mitgemacht. „Dabei schreiben die einzelnen Ernteanteilsnehmer auf, was sie zahlen können und wollen. Die Zettel werden eingesammelt, und dann wird geprüft, ob das Geld insgesamt zur Deckung der Kosten reicht. Ist es zu wenig, müssen die Teilnehmer noch eine Schippe drauflegen. Dann gibt es eine zweite Bieterrunde. Das SoLaWi-Prinzip ist solidarisch, weil die Leute – je nach ihren eigenen finanziellen Möglichkeiten – unterschiedlich viel bezahlen, aber trotzdem alle gleich viel von der Ernte abbekommen. Jeder kann mit seinem Gebot über oder auch unter den Richtwert gehen“, erläutert die Harpstedterin.

Das funktioniert offenbar: Im vergangenen Jahr habe eine einzige Bieterrunde ausgereicht.

Sich in den Donstorfer Hollerhof einzuklinken, ist wegen der beträchtlichen Entfernung nicht gerade der Königsweg. An kurzen Wegen vom Erzeuger zum Verbraucher liegt natürlich auch der vom „freiraum“ angeschobenen Harpstedter Klima-AG. Daher wird eine Solidarische Landwirtschaft innerhalb der Samtgemeinde angestrebt. Die Suche nach einem Landwirt, der dazu Lust hätte, blieb allerdings eine ganze Weile erfolglos. Dann aber, so Irmtraud Keppler, sei Rene Dolling aus Beckstedt, Nebenerwerbslandwirt, Bio-Legehennenhalter, Erzeuger von Bio-Eiern und Direktvermarkter, zu einer Sitzung der SoLaWi-Gruppe gekommen und habe echtes Interesse bekundet. „Mit ihm stehen wir nun in Gesprächen darüber, ob wir hier in der Samtgemeinde – unter Einbeziehung von Interessenten auch aus Wildeshausen – eine gemeinsame SoLaWi in einem zunächst kleineren Rahmen aufziehen, vielleicht schon im nächsten Jahr.“ Dafür müssten aber noch einige Hürden genommen und zudem weitere Mitstreiter gefunden werden, die sich mit Buchhaltung, Kalkulation, Vereinsgründungen und anderen Dingen auskennen.