Erster Spatenstich für Wohnprojekt der Himmelsthür

Inbetriebnahme für Januar 2019 geplant / Termin für das Richtfest ist der 18. Mai

+ Den ersten Spatenstich für das Neubauprojekt der Diakonie Himmelsthür machten unter anderem Jörg Arendt-Uhde (4.v.r.) und Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse (2.v.r.). - Fotos: Pleuß

Harpstedt - Von Alina Pleuß. Der symbolische erste Spatenstich für das neue Wohnprojekt Himmelsthür an der Mullstraße in Harpstedt ist am Donnerstag erfolgt. Regionalgeschäftsführer Jörg Arendt-Uhde, die zukünftige Wohnbereichsleiterin Petra Hakemann, Architekten, Bauleiter, eine Bewohnersprecherin sowie Vertreter der Samtgemeinde waren dafür gekommen. Das Neubauprojekt soll Platz für 24 Menschen mit hohem Assistenzbedarf bieten. Es ist in dieser Form das dritte neben zwei weiteren in Delmenhorst.