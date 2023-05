Erster Samtgemeinderat: Frank kleine Kruthaup soll auf Ingo Fichter folgen

Von: Dierk Rohdenburg

Bewerber für das Amt des Ersten Samtgemeinderates: Frank kleine Kruthaup. © Speckmann

Harpstedt – Frank kleine Kruthaup aus dem Landkreis Vechta soll nach dem Wunsch des Harpstedter Samtgemeindebürgermeisters Yves Nagel sowie dem Votum einer deutlichen Mehrheit im Samtgemeindeausschuss neuer allgemeiner Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters in Harpstedt werden.

Er folgt voraussichtlich auf den Posten von Ingo Fichter, der offiziell zum 31. Juli seinen 16-jährigen Dienst in der Samtgemeinde beendet. Nagel hatte sich dafür eingesetzt, das Arbeitsverhältnis nicht fortzuführen. Wie berichtet hatte es im Frühling zwei Ausschreibungen der Stelle gegeben. Nach Informationen unserer Zeitung hatten sich auf die zweite Ausschreibung hin mehrere geeignete Bewerber gemeldet. Es gab insgesamt fünf Sitzungen, in denen sich die Kandidaten vorstellten.

Zunächst Votum der Politik abgefragt

Vor einer Woche hatte Nagel dann im Rahmen einer nicht öffentlichen Samtgemeindeausschusssitzung bei der Politik zunächst abgefragt, welcher Bewerber am geeignetesten erscheint. Mit diesem Votum ist nun für Montag, 22. Mai, ein weiterer Samtgemeindeausschuss geplant, in dem eine förmliche Empfehlung für kleine Kruthaup gegeben werden soll.

Der Samtgemeinderat muss dann am Donnerstag, 25. Mai, ab 20 Uhr in seiner Sitzung im Hotel „Zur Wasserburg“ über den Vorschlag von Nagel beraten und beschließen. Kleine Kruthaup würde bei einem positiven Votum mit Wirkung ab dem 1. August für acht Jahre in ein Beamtenverhältnis berufen werden. Er wäre dann Erster Samtgemeinderat.

Wurzeln in der öffentlichen Verwaltung

Kleine Kruthaup ist seit dem 1. Januar 2021 Geschäftsführer des Jobcenters in Vechta. Der mutmaßlichr neue Erste Samtgemeinderat hat seine Wurzeln aber in der kommunalen Verwaltung. Seine berufliche Karriere startete 1994 im Jugendamt des Landkreises Vechta. Acht Jahre später wechselte er ins Amt für zentrale Aufgaben, das unter anderem für Personal und Finanzen des Landkreises verantwortlich ist. Dort war er mehrere Jahre als stellvertretender Amtsleiter tätig. 2015 übernahm er dann die Leitung des Rechnungsprüfungsamts.