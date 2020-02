Die ersten Masten werden beseilt

Wohlde - An den Masten Nummer 25 und 26 in Wohlde hing gestern Morgen bereits das erste Bündel aus vier Leiterseilen – hochgezogen mit einer Seilwinde. Weitere fünf sollen bis Sonntagabend folgen. „Wir arbeiten auch am Wochenende“, verriet Obermonteur Stefan Ofner vom Unternehmen Europten, das im Auftrag von Netzbetreiber TenneT die neue 380-kV-Leitung auf dem „Freileitungsabschnitt Nord“ herstellt. In der Samtgemeinde Harpstedt soll die Beseilung bis September abgeschlossen sein. Die Freileitungsmonteure, die in 40 und mehr Metern Höhe arbeiten, ernten viel Aufmerksamkeit, zuweilen Bewunderung, manchmal auch Mitleid. Dieser Job ist wahrlich nicht jedermanns Sache. Es sei schwer geworden, Freileitungsmonteure auf dem Arbeitsmarkt zu finden, weiß Stefan Ofner, der aus Österreich kommt. Fotos: Bohlken