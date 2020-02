Erschließung hat begonnen

+ Zunächst kommen am Steinbachweg der Regen- und der Schmutzwasserkanal in die Erde. Foto: Bohlken

Harpstedt – Es tut sich was am Steinbachweg in Harpstedt: Wo die zu „Ranke Bau“ gehörende RDK Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH & Co. KG barrierefreie Eigentumswohnungen realisieren wird, hat jetzt die Erschließung begonnen: Zunächst verlegt die Firma Scheele Schmutz- und Regenwasserkanal. Nachdem die Ver- und Entsorger ihre Leitungen in die Erde gebracht haben, stellt das Unternehmen aus Lüerte dann auch die Baustraße her. Im Norden der Baufläche plant die RDK ein Sechsfamilienhaus mit Aufzug. Ansonsten sind auf dem Areal acht Einfamilienhäuser angedacht – oder aber nur sechs und zusätzlich ein Doppelhaus. Die ersten Gebäude, mindestens zwei, sollen noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden; bis alle stehen werden, „können zwei bis maximal drei Jahre vergehen“, schätzt Mitgesellschafter Rolf Ranke. boh