„Eröffnung wohl frühestens Ende 2021“

Die Parkplätze bei Inkoop sind längsseits der Fassade angeordnet. Netto will das so nicht beibehalten. Foto: Bohlken

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Oliver Thomas, Gebietsleiter für den Bereich Expansion, macht sich nichts vor: „Wenn’s gut läuft, können wir Ende 2021 den dann erweiterten Netto-Markt am neuen Standort Junkernkamp in Harpstedt eröffnen“, sagt er. „Aber es kann durchaus auch 2022 werden“, fügt er hinzu. Denn letzten Endes haben es die Netto Marken-Discount AG & Co. KG und die HFC Immobilien GmbH aus Cloppenburg, die den Neubau realisieren will, selbst am wenigsten in der Hand. Sie müssen warten, bis sich Inkoop und Aldi vom Junkernkamp verabschiedet und an der Wildeshauser Straße – nebeneinander – neu angesiedelt haben. Erst danach wäre der Weg für den Netto-Umzug frei, sofern die planerischen Hürden genommen sind.

Um Verkaufsfläche zulegen wollen alle vier Harpstedter Einkaufsmärkte – einschließlich Lidl (am bestehenden Standort L 338/Waldstraße). Die Verträglichkeit der Expansions- und Umzugspläne analysiert und bewertet in Kürze die Cima Beratung und Management GmbH, die bereits das Einzelhandelsentwicklungskonzept für den Flecken Harpstedt ausgearbeitet hatte. Der Auftrag für die nun anstehende Untersuchung zur geplanten „Neuordnung der Nahversorgung“ ist bereits erteilt – und der inhaltliche Umfang mit Industrie- und Handelskammer, Landkreis sowie Kommunalverbund abgestimmt. „Die Bearbeitungsdauer wird voraussichtlich 13 bis 14 Wochen betragen“, erläuterte Gemeindedirektor Ingo Fichter am Donnerstagabend im Umwelt- und Planungsausschuss des Fleckens. Das Gremium ließ sich von Oliver Thomas einen ersten Planentwurf für den angestrebten neuen Netto-Markt am Junkernkamp vorstellen. Die Öffentlichkeit nahm keinen großen Anteil daran. Die Zahl der zuhörenden Bürger war ausgesprochen überschaubar.

Am bestehenden Netto-Standort zwischen Amtsfreiheit und Hopfenweg kommt derzeit in drangvoller Enge keine echte Einkaufsbegeisterung auf. Eine Erweiterung scheint unvermeidlich, will der Markt mit den Wettbewerbern Schritt halten. Aus aktuell 600 sollen am Junkernkamp rund 1 000 Quadratmeter Verkaufsfläche werden. Das Sortiment bleibt, wie es ist. Breitere Gänge und mehr Platz erfüllen den Zweck, ein zeitgemäßeres Einkaufsklima zu schaffen.

Die Inkoop-Altimmobilie soll, so der Plan, einem etwas schmaleren Netto-Neubau weichen, der zusätzlich zum eigentlichen Discounter eine Meyer-Mönchhof-Bäckereifiliale beherbergt. Obendrein vorgesehen: ein Café mit Terrasse, Innen- und Außensitzplätzen. Als Sondergebiet für den großflächigen Einzelhandel ist das Areal bereits ausgewiesen; dies hatte Inkoop schon vor Jahren erwirkt.

Für den am Junkernkamp avisierten Netto-Neubau müssen aber Festsetzungen angepasst werden – insbesondere der Vorhaben- und Erschließungsplan. Dies geschieht im Rahmen einer vorhabenbezogenen Bauleitplanung. Der Fachausschuss befürwortete am Donnerstag einstimmig auf Antrag der HFC Immobilien GmbH die Einleitung des Verfahrens. Parallel dazu läuft das bereits angeschobene Bauleitverfahren zur Ausweisung eines Sondergebietes an der Wildeshauser Straße, das den Weg für die Umsiedlung von Inkoop und Aldi ebnen soll. Beide Vorhaben stehen in enger Verbindung; das eine bedingt das andere: Wird aus dem Umzug von Inkoop und Aldi wider Erwarten nichts, hätte sich die Nachnutzung der aktuellen Inkoop-Liegenschaft durch Netto automatisch erübrigt.

„Die Gebäude-Anordnung auf dem Grundstück am Junkernkamp ändert sich nicht. Auch der Markt-Eingang bleibt in etwa, wo er ist“, erläuterte Oliver Thomas den Entwurf für den künftigen Netto-Markt. Die Logistik für den Lieferverkehr soll am Junkernkamp im Großen und Ganzen beibehalten werden. Die Anordnung der Stellplätze – aktuell längsseits der Gebäudefassade – will Netto ändern; die meisten (ausgenommen sind einige zur Lindenstraße hin) werden sozusagen um 90 Grad gedreht. Die Breite pro Stellfläche soll 2,70 Meter betragen.

Irene Kolb (Bündnis 90/Die Grünen) monierte, die Fahrradparkplätze seien nicht ausreichend. Die Anzahl werde noch nach Bedarf angepasst, versprach Oliver Thomas. „Wenn’s geht, bitte überdacht!“, entgegnete Kolb. „Grundsätzlich ist das nicht vorgesehen, aber wir gucken mal, was wir machen können“, bekam sie zur Antwort. Inkoop wolle an der Wildeshauser Straße Bäume zur Beschattung der Parkplätze; ob Netto das auch vorsehe, erkundigte sich Kolb. Auf den Parkflächen selbst seien keine Bäume geplant, auch weil dadurch Platz verloren ginge, erwiderte Oliver Thomas. „Man kann aber sicher darüber nachdenken, ob man welche in die Grünflächen pflanzt.“ Zu bedenken seien allerdings die Pflegeintensität und die Kosten. Im Unterschied zu Inkoop „gucken wir nicht nur auf den Euro, sondern auch auf den Cent“, sagte der Gebietsleiter.

Von den beiden Zu- und Ausfahrten soll eine (zur Lindenstraße hin) auf zehn Meter verbreitert werden; mehr als die bestehenden zwei könnten Probleme bewirken, gab Oliver Thomas zu bedenken: „Das gäbe nur Chaos und wäre unfallträchtig. Position und Anzahl der Zu- und Ausfahrten sollten wir beibehalten.“ Den „angedeuteten Fußweg“ bis auf den Bürgersteig weiterzuführen, würde hingegen Sinn machen.

Hermann Schnakenberg (SPD) ließ sich von dem Gebietsleiter bestätigen, dass die gesetzlichen Bestimmungen zu den Sozialräumen und deren Größe eingehalten werden. „Wir richten uns selbstverständlich nach den Vorschriften. Es wird einen Personal- und einen Umkleideraum geben. Ebenso den sogenannten Aktenraum, wo der Marktleiter sitzt. Zudem zwei WCs, auch nutzbar von den Kunden. Eins davon wird behindertengerecht sein“, erläuterte Thomas.