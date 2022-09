Keine Beschwerden über Regentschaft mit Überlänge

Von: Jürgen Bohlken

Vor der prächtigen Erntekrone: Thomas Kastendiek, der DSK-Vorsitzende, das Erntekönigspaar Yvonne und Thomas Deepe sowie Pastor Karsten Damm-Wagenitz (v.l.). © DSK Beckeln

Beckeln – Eine von der Coronapandemie gewissermaßen zwangsweise unterbrochene Tradition hat die Dorf- und Soldatenkameradschaft (DSK) Beckeln fortgesetzt: Das erste Erntefest seit 2019 erfreute sich insgesamt eines guten Besuchs. Der Vorsitzende Thomas Kastendiek dankte den Nachbarn des bisherigen Erntekönigspaars Stella und Kai Koppelmann für das Schmücken der prächtigen Erntekrone und des Dorfgemeinschaftshauses, das als Festlokalität diente.

Pastor Karsten Damm-Wagenitz hielt die Ernteandacht, ehe die Anwesenden „Nun danket alle Gott“ anstimmten.

Die begleitend organisierte Tombola kam gut an. Bei Kaffee und Kuchen sowie zusätzlichen Gaumenfreuden vom Dönerwagen verging die Zeit wie im Flug.

„Ich hoffe, ihr habt nicht zu sehr unter der Bürde der Regentschaft gelitten“, sprach Kastendiek in seiner Rede das bisherige Erntekönigspaar direkt an. „Ihr habt euch bei mir jedenfalls nicht darüber beklagt, dass es schwere Jahre waren. Und dass die Ernte ein Misserfolg gewesen wäre, ist mir auch nicht zu Ohren gekommen. Eure dreijährige Regentschaft geht in die Geschichte der DSK ein“, fuhr der Vorsitzende fort.

Sodann gab er die Thronfolger Yvonne und Thomas Deepe bekannt. Er freue sich, „dass ihr euch bereit erklärt habt, die Tradition in Beckeln fortzusetzen und das Amt des Erntekönigspaars zu übernehmen“, sagte Kastendiek und verband dies mit den besten Wünschen für die Regentschaft. „Nehmt Verbindung mit dem Wettergott auf! Dann wird schon alles gut gehen.“ Die Erntekrone werde für ein Jahr „fester Bestandteil eures Inventars“, ergänzte der Vorsitzende in Richtung Erntekönigspaar.

Mit Dank bedachte er zudem Stella und Kai Koppelmann („für den Umtrunk“), das Jugendblasorchester der Feuerwehr Beckeln („Blaso“) für die aktive Mitwirkung, Heino Schnieder und Hauke Behnken („für die Bereitstellung der Transportgelegenheit“) sowie alle freiwilligen Helfer.

Ein Ehrentanz des alten und des neuen Erntekönigspaars durfte natürlich nicht fehlen. Für „tanzbare“ Musik sorgte das „Blaso“.