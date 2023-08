Ernte in Harpstedt und Umgebung: Feuchtes Getreide beginnt zu keimen

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Noch vor dem „langen Regen“ konnte die Wintergerste geerntet werden. Symbolfoto: dpa © -

Harpstedt – „Im vergangenen Jahr ging es noch mit den Erträgen. In diesem Jahr werden sie auf jeden Fall deutlich schlechter sein“, befürchtet Wolfgang von Fintel, Geschäftsführer der Raiffeisen-Warengenossenschaft Bassum-Harpstedt, mit Blick auf die laufende Getreideernte. Die Menge sei nur die eine Seite der Medaille. „Die Qualitäten, die andere Seite, sind schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken.“

Probleme bereite insbesondere der „Auswuchs“. Heißt: „Was an Getreide eigentlich längst erntefähig gewesen wäre, stand drei Wochen oder teilweise noch länger auf dem Halm und ging – bedingt durch die Witterung mit enorm viel Regen – feucht ins Lager. Dort kommt es in Keimstimmung und wächst auf dem Halm aus. Das gilt im Übrigen auch für stehendes Getreide“, erläutert von Fintel.

Eine solche Situation haben wir in den vergangenen Jahrzehnten in dieser Art und Weise noch nicht erlebt

Die Einbußen in Menge und Qualität seien „leider sehr drastisch“ und zögen „hohe Verluste für die Landwirte“ nach sich. Die Erntepreise lägen etwa 30 bis 40 Prozent niedriger „als in der letzten Ernte“. Getreide „mit hohen Auswuchswerten“ finde auch den Weg in die Biogasanlage.

„Eine solche Situation haben wir in den vergangenen Jahrzehnten in dieser Art und Weise noch nicht erlebt“, urteilt der Genossenschaftsgeschäftsführer. Auch der Blick auf die globale Produktion stimmt ihn nicht optimistisch: „Wir werden in Deutschland sicherlich wesentlich weniger Brotgetreide bekommen als in normalen Jahren“, ahnt er, „weil nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Regionen der Auswuchs ein Thema ist.“

Beim Raps „auf der Zielgeraden“

Zumindest die Wintergerste sei im hiesigen Raum von der Pflanzengesundheit her noch gut gewesen, sagt von Fintel. Der Grund: Sie ist vor der langen niederschlagsreichen Phase mit Starkregenfällen eingefahren worden.

Die Ernte der anderen Getreidesorten läuft inzwischen wieder an. Sie wird nun an trockenen Tagen massiv vorangetrieben. Derweil bewege sich die Landwirtschaft beim Raps „auf der Zielgeraden“, so von Fintel.

Bei Roggen, Weizen und Triticale dauere die Haupterntephase wohl noch – je nach Wetter – rund 14 Tage an. Ein bisschen Hoffnung schöpft der Geschäftsführer mit Blick auf die kommende Woche, für die kaum Regen vorhergesagt ist. Bewahrheiten sich die Wetterprognosen, „werden die Bestände sicherlich zügig geerntet.“