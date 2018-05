Bürgerschützenkönig: „Superklasse, top, Wahnsinn“

Erlebnisse vom Krönungstag wirken nach

+ © Bohlken Scheibenträger Heinz Remme übergab die Scheibe am Mittwochabend Gerhard Bassow, der sie über dem Königshauseingang an der Großen Eßmerstraße befestigte – sehr zur Freude des neuen Königspaars Svenja Sander und Jan Windhorst (v.l.). © Bohlken

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Dass ein bewegender Tag hinter ihm lag, stand dem neuen Harpstedter Bürgerschützenkönig Jan Windhorst am Mittwochabend ins Gesicht geschrieben. Ehe die Königsscheibe im Kreise von rund 100 Untertanen am Königshaus an der Großen Eßmerstraße den ihr zugedachten Platz fand, zeigte er sich tief bewegt und nahezu sprachlos ob der Geschehnisse der vergangenen „gut 24 Stunden“. Doch er fand dann doch zu Herzen gehende Worte dafür.