Erlaubt sind bis zu 90 Kirchgänger

Harpstedt – Seit dem 7. Mai dürfen in der Harpstedter Christuskirche unter den Bedingungen der Verordnungen des Landes Niedersachsen sowie Handlungsempfehlungen der Landeskirche Hannovers wieder öffentliche Gottesdienste und Andachten gefeiert werden. Dies schließt Trauungen sowie Taufen (nur im Rahmen von Taufgottesdiensten) ein. Die Feier des Abendmahls bleibt bis auf Weiteres ausgesetzt. In den Gottesdiensten in der Kirche dürfen maximal 90 Personen anwesend sein. Die Teilnehmenden sind angehalten, Mund- und Nasenschutz mitzubringen und zu tragen. Die Livestream-Übertragung der Sonntagsgottesdienste will die Gemeinde vorerst fortführen. Aus technischen Gründen bedeute dies jedoch, „dass die Lautsprecherübertragung für die in der Kirche anwesenden Gottesdienstbesucher nicht die gewohnte hohe Qualität erreichen“ könne.