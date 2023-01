Erinnerungskultur in Harpstedt: Schüler interessiert – die Politik auch?

Von: Jürgen Bohlken

Gedenksteine zur Erinnerung an ehemals jüdisches Leben in Harpstedt und die ermordeten Harpstedter Juden legt Hermann Bokelmann am 27. Januar mit Schülern an der Gedenktafel beim Amtshof nieder. Archivfoto: boh © -

Harpstedt – In einem Schreiben an Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder und Gemeindedirektor Yves Nagel hat Altbürgermeister Hermann Bokelmann (93) zum Ausdruck gebracht, dass er sich für die Fleckenratssitzung am Montag, 23. Januar, 19 Uhr, im Hotel „Zur Wasserburg“ eine Beratung seiner Anregungen zum Wachhalten der Erinnerung an die Shoa und die Ermordung der Harpstedter Juden in der NS-Diktatur wünscht.

Die Vorschläge habe er bereits am 16. Mai 2021 eingebracht. Der Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hannover habe sie am 8. Juli 2021 ausdrücklich begrüßt.

Der Gemeinderat hat indes noch nicht öffentlich darüber beraten. Die Gelegenheit, das nachzuholen, sieht der 93-Jährige nun gekommen. Der zehnte Tagesordnungspunkt der kommenden Ratssitzung lautet: „Konzepte, um das Gedenken mehr in den Alltag zu bringen“. Dazu würden Bokelmanns Anregungen passen, sofern sich das Gedenken in der Beratungsvorlage auf das Schicksal der Harpstedter Juden bezieht.

Doch aus einer öffentlichen Debatte wird wohl noch nichts. „Wir haben Hermann Bokelmanns Vorschläge schon häufiger nicht öffentlich beraten -– zweimal jährlich. Weil das ein heikles Thema ist, wollen wir damit erst in die Öffentlichkeit, wenn wir etwas Konkretes erarbeitet haben“, sagt Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder. Schon einmal habe sich ein angeschobenes Vorhaben dann leider doch nicht umsetzen lassen.

Unterdessen lässt sich der Wahlpflichtkurs (WPK) „Schule ohne Rassismus“ der Oberschule Harpstedt auf eine von Bokelmanns Anregungen ein: Die Schüler haben signalisiert, dass sie bereit und willens sind, zusammen mit dem 93-Jährigen am 27. Januar um 10.30 Uhr Steine zum Gedenken an die ermordeten Harpstedter Juden an der Gedenktafel beim Amtshof niederzulegen. Bokelmann, der angeboten hat, eine kleine Gedenkrede zu halten, stellt sich vor, dieses Ritual im Jahresturnus zu wiederholen. Das Datum kommt nicht von ungefähr: Der 27. Januar ist vor dem Hintergrund der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 zum „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ erklärt worden.

Im WPK „Schule ohne Rassismus“ hatte Bokelmann im Juni 2022 eigene Kindheitserinnerungen an die Nazi-Zeit geschildert. Die Neunt- und Zehntklässler folgten damals gern auch seiner Bitte, eine Gedenkminute für die von den Nationalsozialisten ermordeten Harpstedter Juden einzulegen.

Der WPK und Bokelmann blieben in Kontakt. Der Wahlpflichtkurs schickte dem Zeitzeugen auch einen Weihnachts- und Neujahrsgruß. Bokelmann antwortete am 17. Januar. Der Gruß des WPK habe ihn an seinen alten Freund Werner Siemund denken lassen. Der sei im März 1945 als Sechsjähriger mit seiner Mutter und den Großeltern aus dem Weichseltal geflüchtet. Mit einem Pferdewagen habe die Familie (ohne den Vater, der natürlich Soldat gewesen sei) Groß Ippener-Annen erreicht. Siemund sei erst im August 1945 eingeschult worden – nicht schon im April, als der Krieg in Harpstedt und Umgebung vorüber war. Bokelmann hat seinen alten Feund inzwischen überlebt. Werner Siemund verstarb am 9. Dezember 2021.

Zurück zu Bokelmanns Anregungen zur Wahrung der Erinnerungskultur: Für das Germania-Denkmal bei der Christuskirche wünscht er die Anbringung einer Hinweistafel mit dem Text: „Abraham Neublum, Harpstedter mit jüdischem Glauben, verlor 1870 sein Leben als preußischer Soldat im Einsatz für sein Vaterland. 1942 und 1945 wurden aus der Harpstedter Familie Neublum Opfer des Holocaust der nationalsozialistischen Judenverfolgung: Jenny de Vries, geb. Neublum, Johanne de Vries, Erich de Vries, Helene de Vries, geb. van der Zyl, und Marga de Vries.“

Eine weitere Gedenktafel hatte Bokelmann auf dem jüdischen Friedhof am Grabstein des früheren jüdischen Obersts der Bürgerschützen, Iwan Goldschmidt, angeregt. Sein Vorschlag für die Inschrift lautet: „Iwan Goldschmidt wurde 1886 Offizier der Harpstedter Bürgerschützen und war deren Oberst von 1904 bis zu seinem Tode 1914. Seine 1876 geborene Tochter Ida wurde von den Nazis im KZ Auschwitz umgebracht, ihr 1872 geborener Mann Willi Löwenstein (Mitglied des Kriegervereins) 1943 im KZ Theresienstadt.“

Zudem schwebt dem 93-Jährigen eine Broschüre zu den Harpstedter Juden für die Öffentlichkeit und den Schulunterricht vor – basierend auf Samtgemeindearchivalien und Veröffentlichungen von Chronisten.