Erfolgreicher Einstieg in den Tauchsport

+ Sechs „Young Diver“ (vorn) freuten sich über den erfolgreich abgeschlossenen Kurs; ein weiterer Absolvent fehlte wegen eines privaten Termins. Foto: Rottmann

Harpstedt – Eine persönliche Sternstunde haben sechs Kinder am frühen Freitagabend im Rosenfreibad erlebt: Sie erhielten je eine Urkunde für ihre erfolgreiche Teilnahme am Tauchkurs zum „Young Diver“. Die HTB-Sparte „Harpstedter Haie“ bietet diese Art von Lehrgang, der sechs Unterrichtsstunden umfasst, bereits seit etlichen Jahren an. Dabei müssen sich die Absolventen im Weit- und Tieftauchen beweisen und auch Blei vom Beckengrund hochholen.