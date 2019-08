Ensemble aus Oldtimern von Straße und Schiene

Dampfzug der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde legt in Dünsen eine viertelstündige Zwangspause ein

+ „Allererste Sahne“: Die Reklame auf diesem historischen Bus passte irgendwie zu dem tollen Bild, das die edlen Karossen von „anno dazumal“ abgaben.

Dünsen – Dass Oldtimer von Schiene und Straße gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, hat Seltenheitswert. Von daher sind Fahrgäste der Museumsbahn „Jan Harpstedt“ am Sonntag in Dünsen Zeuge eines nicht alltäglichen „Schauspiels“ geworden. Um 11.35 Uhr stand dort der Zug der Eisenbahnfreunde (DHEF) – bereit zur Abfahrt in Richtung Harpstedt. „Ich hatte die Trillerpfeife für das Abfahrtsignal schon im Mund, als sie plötzlich wie aus dem Nichts auftauchten“, berichtet Zugführer Andreas Wagner. „Sie“ – das waren etwa 20 Oldtimer verschiedener Hersteller und Altersklassen sowie ein ebenfalls historischer Bus. Der Tross machte im Rahmen einer Gourmet-Rallye des Hotels „Nordenholzer Hof“ in Hude (wir berichteten) Station beim Hotel Rogge Dünsen („Waldfrieden“). Die motorisierten „Schätzchen“ bewirkten eine Zwangspause des Zuges. Etliche Fahrgäste, darunter eine Gruppe englischer Eisenbahnfans, verließen die Waggons und warteten darauf, dass sich die alten, aber gut gepflegten und chromglänzenden Autos bei der Dampflokomotive aus dem Jahre 1955 gruppierten.