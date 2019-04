Enormer Wandel in fünf Jahrzehnten

Harpstedt - Von Juergen Bohlken. Dieses Lob spricht Bände: „Liebe Samtgemeinde, ich muss einfach mal eine Lanze brechen. Vieles fehlt ja leider in Harpstedt, aber wir haben (...) zwei wirklich gute Schulen“, postete vor einigen Tagen eine Frau in der geschlossenen Facebook-Gruppe „Weltstadt Harpstedt“. Sie steht mit dieser Meinung sicher nicht alleine da.

Die weiterführende der beiden Harpstedter Schulen blickt auf ihr 50-jähriges Bestehen – und will das Jubiläum gebührend würdigen. Ganz im Zeichen ihres eigenen Werdegangs steht in Kürze eine Projektwoche. Was dort erarbeitet worden ist, können Interessierte am Freitag, 3. Mai, selbst begutachten. Die Oberschule Harpstedt (vormals Haupt- und Real- beziehungsweise Mittelpunktschule) wird die Ergebnisse dann im Rahmen eines Tags der offenen Tür der Öffentlichkeit präsentieren.

Die Schullandschaft hat sich binnen 50 bis 60 Jahren extrem gewandelt. Ein Blick zurück: 1964 gab es auf dem Gebiet der heutigen Samtgemeinde Harpstedt ausschließlich Volksschulen, die Kinder von der ersten bis zur achten Jahrgangsstufe durchliefen; der Schulbau im Flecken (heute Grundschulaltbau) war 1948 neu errichtet worden. Auch wegen der vielen Heimatvertriebenen, die kamen, wurden dort mehr als 500 Mädchen und Jungen unterrichtet. In Klein Köhren, Beckeln, Reckum, Wohlde, Klein Henstedt, Schulenberg, Groß Ippener, Klosterseelte und Dünsen hatten zunächst jeweils einklassige Volksschulen bestanden. Will heißen: Eine Lehrkraft unterrichtete sämtliche acht Jahrgänge in einem Raum. Mit den Flüchtlingskindern kam eine zweite Klasse hinzu. Die Dorfschulen verfügten nun, wenn auch nicht im heutigen Verständnis, über eine „Unterstufe“ und eine „Oberstufe“.

Als Folge der Einführung des neunten Pflichtschuljahres in Niedersachsen mussten die 14-jährigen Kinder alle nach Harpstedt. An der dortigen Volksschule waren 1964 die Pausenhalle und der Südtrakt mit sechs Klassen- und zwei Gruppenräumen fertiggestellt. Die Dorfschule in Klein Henstedt wurde aufgelöst. Dass dieses Schicksal auch die anderen Schulstandorte in den Dörfern früher oder später ereilen würde (zuletzt Dünsen), deutete sich im Prinzip schon in den 1960er-Jahren an.

Grund dafür war eine einschneidende bildungspolitische Weichenstellung in Richtung Zentralisierung: Nach dem Willen des Landes Niedersachsen sollten alle fünften bis neunten Jahrgänge in Mittelpunktschulen zusammengefasst werden. So auch in Harpstedt, wo der Rat Hermann Bokelmann 1964 zum Bürgermeister wählte. „1965“, so erinnert er sich, gab es die ersten Besprechungen mit Schulrat, Kreisverwaltung und Bezirksregierung. Die Klassen fünf und sechs sollten in die Förderstufe – zur Vorbereitung auf Realschule und Gymnasium.“

Mädchen und Jungen, die höhere Schulen besuchten, hatten bis dato weite Wege, unter anderem bis Delmenhorst (per Bahn), in Kauf nehmen müssen. Ein Realschulzug in Harpstedt wäre, so erkannte auch Bokelmann, ein schlagendes Argument für eine Mittelpunktschule, zumal der Flecken (die Samtgemeinde gab es zu der Zeit noch nicht) den Neubau nicht allein bezahlen, sondern die umliegenden zwölf Gemeinden mit ins Boot holen wollte. Eine verbindliche Zusage ließ sich diesen Kommunen im Frühjahr 1966 zunächst nicht abringen. Erst Groß Ippeners Bürgermeister Bernhard Kieselhorst, damals schon 70 Jahre alt, brach das Eis. Bokelmann erinnert sich an seine Worte: „Wenn die Realschule kommt, macht Ippener mit.“ Das wirkte wie eine Initialzündung. Mit Ausnahme von Reckum und Winkelsett folgten alle Kommunen dem Ippener Beispiel.

Die Zusage für den von Elternrat und Lehrerkollegium maßgeblich beförderten Realschulzug kam noch 1966.

Von der geforderten IGS zur „IGS light“

Der am 22. März 1967 aus der Taufe gehobene „Schulzweckverband Kirchspiel Harpstedt“ vergab sofort einen Planungsauftrag für die zu bauende Mittelpunktschule. Am 15. Juli war mit dem Erwerb des benötigten Baugrundstückes der nächste Schritt getan.

Bedingt durch die Zusammenführung der fünften Klassen, mussten im August 1967 bereits 647 Schüler in Harpstedt unterrichtet werden. Der damalige Rektor Günter Knappmeier löste das schwierige Raumproblem meisterhaft – auch mithilfe von vier Mobilklassen sowie der Kapazitäten der vormaligen Landwirtschaftsschule (heute Kindergarten „Waldburg“), wo Platz für drei Klassen frei wurde.

An eine Teilung von Primarstufe (Grundschule) und Sekundarstufe (Mittelpunktschule/Haupt- und Realschule mit Förderstufe) führte kein Weg mehr vorbei. Denn die Tendenz bei den Schülerzahlen ging weiter nach oben.

Am 22. März 1968 wurden die ersten Bauarbeiten für mehrere Abschnitte der Mittelpunktschule vergeben, damit, so Bokelmann, „Land und Kreis mit den Zuschüssen mitkamen“. Eine Wirtschaftsflaute spielte dem Schulzweckverband in die Karten. „Es gab deshalb günstige ERP-Kredite zu einem Zinssatz von drei Prozent. Auch von der gemeinsamen Landesplanung Bremen/Niedersachsen kam Geld“, erinnert sich Bokelmann.

Der Eingang der finanziellen Mittel hielt allerdings nicht Schritt mit dem Fortgang der Bauarbeiten. Daher musste eine halbe Million DM zwischenfinanziert werden. „Die Kreissparkasse half uns“, weiß Bokelmann.

1969 wurde Richtfest gefeiert. Der erste und zweite Bauabschnitt waren noch im selben Jahr hergestellt. Die offizielle Einweihung des kompletten Neubaus folgte 1972. Nun standen 18 Klassen- und sechs Gruppenräume zur Verfügung, zudem Fachräume für Physik, Chemie und Bio, Werken, Hauswirtschaft, Textilarbeiten, Musik und Maschinenschreiben – plus Verwaltungstrakt und Turnhalle. Beschult werden wollten 25 Klassen mit 764 Schülern. Der erste Abschlussjahrgang des Realschulzuges legte 1973 die Mittlere Reife ab.

Eine Orientierungsstufe (OS) bestand von 1975 bis 2004. Hier erwiesen sich die Erfahrungen mit der anfänglichen Förderstufe (zur Vorbereitung auf die Realschule) als ausgesprochen hilfreich. Nacheinander leiteten Heinrich Willführ, Friedrich Harnisch, auch langjähriger Konrektor, und Hans-Peter Schoppe († 2018) die OS.

Als Folge des Wegfalls der Orientierungsstufe und der landesseitigen Weichenstellung, wonach der Elternwille der maßgebliche Faktor für die Schullaufbahnentscheidung sein sollte, gingen die Schülerzahlen erheblich zurück. Intensive Bemühungen um eine Integrierte Gesamtschule (IGS) in Harpstedt führten letztlich nicht zum Erfolg. Stattdessen kam im August 2015 die noch unter Rektor Peter Bilski angebahnte Oberschule Harpstedt – anfänglich etwas abfällig „IGS light“ genannt.

• Hintergrund: Die Schulleitung wechselte mehrfach

Bis 1986 zogen der kürzlich verstorbene Rektor Günter Knappmeier und der 2017 aus dem Leben geschiedene Konrektor Hans-Joachim Naujoks die Fäden an der weiterführenden Schule (heute Oberschule) in Harpstedt. Letzterer hätte eigentlich auf den Leitungsposten rücken sollen, als sein Chef aus gesundheitlichen Gründen aus dem Schuldienst ausschied. Naujoks wurde aber selbst krank und ging daher ebenfalls in Pension. Konrektor Friedrich Harnisch übernahm ab dem 1. Februar 1986 die Schulleitung kommissarisch, musste diesen Platz aber dann für Manfrid Küster wieder räumen. Gleiches widerfuhr ihm 14 Jahre später ein weiteres Mal. Stephan Piper gab von November 1996 bis Ende August 2000 als Rektor ein eher kurzes „Gastspiel“, ehe er an die Waldschule Hatten nach Sandkrug wechselte. Wolfgang Bleyer sorgte ab 2001 gut ein Jahrzehnt lang für Konstanz in der Leitung der Schule. In diese Ära fällt unter anderem die Etablierung des Schüleraustausches mit dem Collège St. Michel in Loué. Ebenso gab es, befördert von Lehrerin Eva Heinke (zeitweise auch Konrektorin), partnerschaftliche Beziehungen mit der englischen Grove School in Market Drayton/Grafschaft Shropshire. Die Haupt- und Realschule Harpstedt schrieb sich ferner das beherzte Eintreten gegen Fremdenhass auf ihre Fahnen. Sie avancierte zur „Schule ohne Rassismus“ und „mit Courage“. Auch als zertifizierte „Umweltschule“ tat sie sich zeitweise hervor.

Auf Wolfgang Bleyer folgte 2012 Peter Bilski als Schulleiter (bis Juli 2015; er wechselte an eine Grundschule in Wilhelmshaven) – und darauf wiederum Etta Mörking. Der Rektorin stehen heute Ute Hegen als Konrektorin und Diana von Harten als didaktische Leiterin zur Seite.