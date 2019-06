Engagierte Symbolfigur der deutsch-französischen Freundschaft

Josette Marreau offiziell eingebürgert

+ Josette Marreau

Harpstedt/Loué/Wildeshausen – Gegen 19 Uhr hat am Mittwochabend Josette Marreau im Kreishaus in Wildeshausen während einer würdigen Feierstunde folgende Vertrauensformel gesprochen: „Ich erkläre feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte“. Daraufhin übergab Landrat Carsten Harings der Wahl-Harpstedterin die Einbürgerungsurkunde.