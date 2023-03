Energiegenossenschaft Harpstedt fühlt sich ausgebremst

Von: Jürgen Bohlken

Bleibt die PV-Anlage auf den Freibaddächern eine Eintagsfliege? Vergaberichtlinien verhindern nach Angaben der Energiegenossenschaft nunmehr die Nutzung weiterer kommunaler Dächer. © Privat

Harpstedt – Die Energiegenossenschaft Harpstedt fühlt sich auf „einem wichtigen Betätigungsfeld“ ausgebremst: In einem offenen Brief an die Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis 28 bedauert Vorstand Cord Remke, dass ihr die Samtgemeinde Harpstedt aktuell keine weiteren kommunalen Dächer für das Betreiben von Fotovoltaikmodulen (PV-Anlagen) zur Verfügung stellt, weil das nach Ansicht des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) des Landkreises Oldenburg „nicht mit den Vergaberichtlinien vereinbar“ wäre.

Vor diesem Hintergrund hätte Remke gern von den angeschriebenen Parlamentariern Christina-Johanne Schröder (Grüne), Susanne Mittag (SPD) und Christian Dürr (FDP) einige Fragen beantwortet, die da lauten: „Gemäß §2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2023 liegen die Errichtung und der Betrieb von Anlagen der erneuerbaren Energien im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Kann diese Zielsetzung durch kommunale Vergaberichtlinien ausgebremst werden? Handelt es sich bei der Ansicht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Oldenburg um eine Einzelmeinung oder ist das inzwischen gängige Praxis? Sind gegebenenfalls neue gesetzliche Regelungen erforderlich, um es Bürgerenergiegenossenschaften zu ermöglichen, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten?“

Remkes Meinung: Verhinderten Vergaberichtlinien in Zukunft eine genossenschaftliche Nutzung kommunaler Dächer für PV-Anlagen, würde damit „ein unbürokratischer Weg zur Energiewende und zu mehr Klimaschutz unterbunden“.